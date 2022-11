“Me le cierran el micrófono, por favor”: Gustavo Bolívar no dejó hablar al senador Ciro Ramírez del uribismo

El senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar protagonizó dos enfrentamientos en contra de igual número de colegas del Centro Democrático. Ambos ocurrieron este martes 29 de noviembre en la Comisión Tercera del Senado que preside el dirigente petrista.

Uno de ellos fue contra el senador Ciro Ramírez, durante una rendición de cuentas semestral del Banco de la República, cuando el líder de izquierda exigió que apagaran el micrófono cuando su compañero pretendía intervenir.

“Me le cierran el micrófono, por favor”, pidió con vehemencia Bolívar en medio del debate, mientras Ramírez le solicitó que cumpliera con la Ley Quinta.

De acuerdo con Ciro Ramírez, el debate ya se había terminado y después de que todos los senadores hablaron, Bolívar le concedió el uso de la palabra a la senadora Clara López, su compañera de bancada, en calidad de réplica.

Este es el principal escudero del gobierno, me parece que lo representa muy bien. pic.twitter.com/sIj9dkWWpi — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) November 29, 2022

“Yo pedí una moción de orden, no entendía la réplica de la senadora López porque ninguno de nosotros había mencionado a Gustavo Petro. Clara López respondió que nosotros con el senador Miguel Uribe habíamos hablado de Gustavo Petro. Yo volví y le respondí que hablamos de Petro, pero no de ella ni mucho menos del Pacto Histórico. Gustavo Bolívar dijo que nosotros pedíamos réplica cuando la izquierda mencionaba al Centro Democrático. Argumenté que Gustavo Petro no es ningún partido, es el presidente y nosotros somos una rama independiente al Ejecutivo”, le contó Ramírez a SEMANA.

Clara López hizo su intervención, pero cuando Ciro Ramírez intentó hacerlo, Gustavo Bolívar no lo permitió. “Nos cortó la palabra varias veces”, manifestó.

En diálogo con este medio, Ramírez dijo: “Me parece una falta de respeto lo ocurrido. Como tienen las presidencias de las comisiones, ellos quieren hacer todo lo que criticaron. No nos dejan responder porque saben que les decimos muchas verdades y no quieren oír las verdades”.

El otro agarrón que sostuvo Gustavo Bolívar ocurrió con Miguel Uribe, un nuevo enfrentamiento de los tantos que suelen tener en la Comisión Tercera.

Bolívar se refirió a la famosa frase de Julio César Turbay, abuelo de Miguel Uribe, cuando fue presidente de la República, sobre “llevar la corrupción a sus justas medidas” y se desató la polvareda.

Miguel Uribe, molesto por el comentario, pidió la palabra y le respondió al senador. “Me sorprende y celebro que usted, después de utilizar esa frase durante años para descalificar a mi abuelo, hoy diga que tenía razón. Sin embargo, creo que se equivoca usted. No me corresponde juzgar, ni evaluar, ni defender la frase, pero eso fue hace 50 años y estamos en dos momentos históricos distintos. Hoy tenemos la tecnología que en ese momento no había, y la capacidad para acabar la corrupción y llevarla a cero. Ojalá ese fuera su compromiso”.

Las diferencias entre Bolívar y Uribe son comunes, casi el pan de cada día desde que la Comisión Tercera estudió la reforma tributaria que ya fue aprobada por el Congreso. Sin embargo, esta es la primera vez que ocurre un cruce de palabras entre el escritor y el senador Ciro Ramírez.