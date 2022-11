Confidenciales ¿'Corrupción a cero o en su justa medida’?: el encontrón entre Gustavo Bolívar y Miguel Uribe, durante debate al Banco de la República

Luego de una intervención del senador Gustavo Bolívar, durante el debate al Banco de la República que se realizaba en la comisión tercera del Senado, no faltó el encontrón con su homólogo Miguel Uribe, algo que se ha vuelto frecuente en los debates en los cuales comparten el estrado.

Más aún en esta ocasión en la cual Bolívar se refirió a la famosa frase de Julio César Turbay, abuelo de Miguel Uribe, cuando fue presidente de la República, sobre “llevar la corrupción a sus justas medidas”.

Según Bolívar, este gobierno ya comprobó que llevar la corrupción a cero será imposible, pero enfatizó en que la llevarán “un poco más abajo de su justa medida”.

Enardecido, Miguel Uribe pidió la palabra y respondió a Bolívar. “Me sorprende y celebro que usted, después de utilizar esa frase durante años para descalificar a mi abuelo, hoy diga que tenía razón. Sin embargo, creo que se equivoca usted. No me corresponde juzgar, ni evaluar, ni defender la frase, pero eso fue hace 50 años y estamos en dos momentos históricos distintos. Hoy tenemos la tecnología que en ese momento no había, y la capacidad para acabar la corrupción y llevarla a cero. Ojalá ese fuera su compromiso”.

El debate, en el que participaron representantes del gobierno, como el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, y autoridades de política monetaria, como el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, estuvo marcado por la tensión.