Miguel Uribe lanza su precandidatura presidencial por el Centro Democrático: “Aspiro para devolverle al país el control y el orden”

De acuerdo con Uribe, es el mismo dolor que le ha tocado vivir a millones de colombianos, “a quienes la violencia les ha robado su vida, sus sueños y su esperanza”. Asegura que su madre, durante su secuestro, le inspiró a no negociar principios.

“Un país sin violencia se volvió mi propósito y la seguridad una causa. Para lograrlo me he preparado toda la vida. Hoy, desde el sitio donde todo comenzó para mí, desde donde aprendí el verdadero valor de la vida, y desde donde mi más profundo dolor y mi propósito de vida se unen, quiero anunciar que he tomado la decisión de ser candidato a la Presidencia por el Centro Democrático”, informó el senador.