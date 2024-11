Miguel Uribe le respondió a Gustavo Petro por inundaciones en Bogotá: “Como siempre, simple, ignorante y mentiroso”

El senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe, le contestó al presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario lo mencionara en un mensaje en el que se refirió a las inundaciones que se registraron en las últimas horas en la autopista Norte. Según Petro, el POT que proponía buscaba configurar la ciudad alrededor del agua, sin embargo, el Concejo de ese entonces, del que hacía parte Uribe Turbay, no lo aprobó.

Uribe no se quedó callado y le contestó esa crítica. “Petro, como siempre: simple, ignorante y mentiroso. La inundación de ayer no es por el cambio climático, fenómeno real y de la mayor trascendencia, pero que usted solo sabe utilizar como sofisma de distracción y herramienta politiquera. Las inundaciones son causa no solo de un episodio de precipitación extrema, sino de las falencias en el mantenimiento y limpieza de las redes del alcantarillado pluvial”, aseguró el exconcejal y actual congresista.