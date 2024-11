“El tema de Chocó es muy grave. A mí francamente me duele mucho lo que está pasando, son más de 40 mil familias y al Gobierno le duele profundamente la situación de Chocó” , sostuvo el funcionario de la Casa de Nariño.

El ministro Cristo no es el único funcionario del Gobierno que ha cuestionado duramente el paro armado del ELN. El alto comisionado de paz, Otty Patiño, le pidió a los guerrilleros no estorbar en la búsqueda de soluciones para ese departamento.

“Ayuden, o por lo menos no estorben (...) No justificada para nada que continúe ese paro armado, toca que lo levanten y que no vuelvan a hacerlo, eso de confinar a la gente en medio de una tragedia es inadmisible”, comentó Patiño.