MinTransporte investigará a David Bojanini, William Shaw y la junta de Ultra Air para analizar si se configuró el delito de estafa

Luego de que la aerolínea de bajo costo Ultra Air anunciara de forma repentina y a última hora que iba a suspender toda su operación en Colombia, a partir de las 00:00 horas de este jueves 30 de marzo, sin haber cumplido con las normas aeronáuticas que establecen que una decisión de esta índole se debe informar con 15 días de anticipación, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció fuertes medidas en contra de la compañía.

En diálogo exclusivo con SEMANA, el ministro Reyes condenó que Ultra Air haya seguido vendiendo pasajes a los colombianos a pesar de que ya tenían en el panorama el cese de todas sus operaciones, por lo que no dudó en asegurar de forma tajante que este actuar de la aerolínea podría configurar un delito.

“Ultra Air ya tenía cerca de 377.000 tiquetes vendidos en el resto del año y los primeros dos meses de 2024″, afirmó el ministro Reyes, y ante este panorama, el funcionario agregó: “El presidente (de Ultra Air) me dijo que no los tratara de ladrones, pero la verdad cuando a mí que quitan la plata, como se la quitaron a los pasajeros, pues a mí me parece que eso configura un delito”.

William Shaw, fundador de Ultra Air - Foto: Fotomontaje/SEMANA

En ese sentido, el ministro Reyes le explicó a SEMANA cuáles son las medidas que el Gobierno tomará al respecto: “Estamos con el equipo económico del Ministerio de Transporte evaluando todos los temas de la posible configuración de un delito de estafa”.

Y al ser preguntado en contra de quiénes específicamente será esa investigación, Reyes contestó: “En contra el presidente de la Junta, David Bojanini, y de todos sus miembros, además del presidente de Ultra, William Shaw”.

David Bojanini, presidente de la Junta Directiva de Ultra Air. - Foto: SEMANA

El ministro Reyes precisó además que el Gobierno, a través de la Superintendencia de Transporte, le exigió a Viva Air el cumplimiento de medidas a favor de los usuarios que se han visto afectados por el cese de operaciones.

Reembolso del valor del tiquete a los pasajeros que lo soliciten.

Reubicación de pasajeros en vuelos de otras aerolíneas en las rutas operadas por Ultra Air.

Contratación de vuelos chárter con otras aerolíneas y operadores no regulares.

Contratación de transporte terrestre en caso de no contar con vuelos regulares o no regulares.

Así mismo, se les exige un plan especial para los pasajeros de San Andrés y Providencia y mantener los canales de comunicación con los usuarios para atender sus requerimientos.

Por otro lado, la SuperTransporte le solicitó a la Superintendencia de Sociedades que se inicie el proceso de insolvencia de la aerolínea Ultra Air.

Ahora, frente a la posibilidad de que Ultra Air asegure que no tiene cómo devolverle el dinero a los pasajeros que así lo deseen, el ministro afirmó: “Esperemos qué nos responde la aerolínea al Ministerio esta tarde en el Puesto de Mando Unificado”.

El ministro de Transporte Guillermo Reyes. anunció medidas frente a la decisión de Ultra Air de suspender operaciones. - Foto: SEMANA / Ultra Air

El ministro Reyes reveló además que a él le tomó por sorpresa la decisión de Ultra Air, toda vez que días antes la aerolínea le había anunciado al Gobierno que iba a continuar operando.

“Hace unas semanas nos comunicaron al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia la superación de las dificultades económicas a través de una inyección económica. La decisión de anoche nos coge muy sorpresa, porque lo que entendíamos es que iban a seguir operando con tres aviones, pero ahora resulta que no”, dijo el funcionario.

De otro lado, frente a los cuestionamientos de que el mercado aéreo en Colombia está en crisis, el ministro de Transporte aumentó: “Más que el mercado aéreo, el tema es con las aerolíneas de bajo costo, les afectó muchísimo no solo el tema de la pospandemia sino también el incremento de las tarifas del IVA a los tiquetes, a la gasolina y el incremento del dólar”.

Guillermo Reyes. ministro de Transporte. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Y añadió: “No supieron prever todos esos incrementos y habiendo vendido todos esos tiquetes a precios tan bajos a mediano y largo y plazo, llegó el momento en que no tenían cómo atender todas sus obligaciones”.

Finalmente, el ministro Reyes indicó que el Gobierno también estará tomando medidas adicionales para evitar que las aerolíneas que aún están operando en Colombia se aprovechen de la situación y aumenten sus tarifas: “Estamos revisando todos los temas económicos, activos, pasivos, la situación financiera de las empresas, estamos haciendo unas auditorías para determinar el estado completo de estas aerolíneas”.