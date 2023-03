Lo último: SuperTransporte le exigió a Ultra Air el reembolso del valor del tiquete a los pasajeros que lo soliciten

La entidad solicitó, además, la reubicación de pasajeros en vuelos de otras aerolíneas en las rutas operadas por Ultra Air y la contratación de vuelos chárter con otras aerolíneas y operadores no regulares, entre otras medidas.

Luego de que Ultra Air anunciara que desde el jueves 30 de marzo a las 0:00 horas iba a suspender la operación de la empresa en Colombia por las condiciones macroeconómicas adversas, la Superintendencia de Transporte se pronunció al respecto pidiéndole a la aerolínea implementar de manera inmediata una serie de medidas a favor de los usuarios que se verán afectados.

La Superintendencia procedió a exigir mediante requerimiento de la fecha a Ultra Air que ejecute, sin excepción alguna, la totalidad de las medidas planteadas en el plan de contingencia para proteger a los usuarios, plan que la misma la compañía le presentó a la SuperTransporte.

Aerolínea Ultra Air dejó de operar en Colombia desde este jueves. - Foto: Cortesía Ultra Air

Las acciones que debe implementar en forma inmediata la aerolínea Ultra Air son:

Reembolso del valor del tiquete a los pasajeros que lo soliciten.

Reubicación de pasajeros en vuelos de otras aerolíneas en las rutas operadas por Ultra Air.

Contratación de vuelos chárter con otras aerolíneas y operadores no regulares.

Contratación de transporte terrestre en caso de no contar con vuelos regulares o no regulares.

Así mismo, se les exige un plan especial para los pasajeros de San Andrés y Providencia y mantener los canales de comunicación con los usuarios para atender sus requerimientos.

Por otro lado, la SuperTransporte le solicitó a la Superintendencia de Sociedades que se inicie el proceso de insolvencia de la aerolínea Ultra Air, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006.

Finalmente, la SuperTransporte anunció que reforzará su presencia en los aeropuertos del país para atender a los pasajeros que resulten afectados por la suspensión de operaciones anunciada por la aerolínea Ultra Air, generando canales de articulación con las empresas que cubren las rutas donde operaba la aerolínea en mención.

La aerolínea Ultra Air tenía tan solo un año de haber aterrizado en el mercado colombiano. - Foto: Ultra Air

De acuerdo con la aerolínea, “hace un año inició operación la única aerolínea comercial regular de capital colombiano, con una propuesta amigable, alegre y moderna, Ultra Air llegó para atender un segmento del mercado que antes no podía volar debido a los altos costos de este servicio esencial”.

De igual manera, indicó que durante el tiempo que funcionó, la aerolínea transportó más de dos millones de pasajeros, conectó las principales ciudades del país, ganó más del 8 % de participación del mercado aéreo colombiano y generó más de 1.200 puestos de trabajo directos e indirectos.

Sin embargo, señaló que “situaciones macroeconómicas adversas para la industria, como el incremento en el costo del combustible y la tasa de cambio, generaron un alza sustancial de costos para las aerolíneas, lo que conllevó a operar deficitariamente durante los últimos meses”.

William Shaw, fundador de Ultra Air - Foto: Fotomontaje/SEMANA

Adicionalmente, la suspensión de operaciones de la tercera aerolínea más grande del país puso en alerta a los proveedores de la industria y a los arrendadores de aeronaves, quienes empezaron a exigir pagos inmediatos, e incluso prepagos, de los insumos y servicios necesarios para la operación, lo cual no es usual en esta industria.

“Como consecuencia de todo lo anterior, y a pesar de los esfuerzos hechos por nuestros inversionistas y las solicitudes de apoyo al Gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Garantías, Ultra Air se ve imposibilitada para continuar operando y ofrece excusas a los empleados, clientes, proveedores y demás grupos de interés que resulten afectados. Por esta situación, reitera su compromiso de trabajar hasta el último momento por minimizar el impacto en las personas que confiaron en este proyecto”, aclaró.

Adicionalmente, ofreció disculpas a los viajeros por los inconvenientes que se puedan presentar por esta decisión.

En ese sentido, para que los usuarios puedan hacer sus solicitudes, pueden escribir al correo servicioalcliente@ultraair.com o a través del siguiente link www.ultraair.com.

Hay que recordar que el presidente de la junta directiva de Ultra Air es David Bojanini, quien fue presidente de Sura, y en cuya gestión se perdió el 80 por ciento del valor de los accionistas en dólares. Ahora, Bojanini es protagonista de la quiebra de esta aerolínea.

“En las narices del ministro Reyes, le pintan la cara y estafan a miles de colombianos”: congresistas molestos por caso Viva Air

El anuncio de la aerolínea Ultra Air generó un gran malestar en el Congreso, de parlamentarios afines al Gobierno, quienes se mostraron molestos con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y otras entidades.

“El Gobierno, en las narices del ministro Guillermo Reyes, en las narices de la Superintendencia de Transporte y de la Aerocivil, le pintan la cara y estafan a miles de colombianos, lo que es más grave, a miles de agencias de viaje y de turismo que compraron cientos de viajes y sillas y que les pidieron dinero anticipado”, aseguró el representante Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde. El congresista recalcó que se avecina la Semana Santa, una fecha en la que se dinamiza el turismo en el país.

Los congresistas reclamaron falta de gestión por parte del ministro de Transporte Guillermo Reyes. - Foto: SEMANA / Ultra Air

Sánchez cuestionó la gestión del Gobierno en este caso. “El Gobierno plantado, le pasaron los aviones por encima y no hizo nada, absolutamente nada para proteger a los usuarios, a los viajeros y a los colombianos”, dijo el congresista de la Alianza Verde.

El representante cuestionó que en el comunicado que publicó la aerolínea no se aclara que vaya a haber una devolución de dinero o algún tipo de resarcimiento a los clientes.

Representante a la Cámara por Valle del Cauca, Duvalier Sánchez. - Foto: UTL del congresista.

“Lo que es más grave, cuando una agencia compra las sillas no las tiene todavía, pero ya las pagó, por lo tanto, cuando dicen que le van a dar un boucher solo se lo dan al ciudadano con nombre y cédula, pero la agencia tiene un código porque no las ha vendido, es decir, esos dineros están en el aire, en riesgo, y no ha hecho nada la Aerocivil para poderlas proteger”, señaló el representante.

Por su parte, la congresista Catherine Juvinao, también de la Alianza Verde, dijo que “tiene que estar haciendo la tarea muy mal el sector transporte del país, el Ministerio de Transporte, la Aerocivil, la Superintendencia de Transporte para que en menos de dos meses, en Colombia hayan desaparecido en el mercado dos aerolíneas”, aseguró la congresista.

La representante afirmó que encuentra la razón de Ultra Air “más sensata” que la de Viva Air, ya que la primera era una aerolínea colombiana, pequeña, que venía en una crisis luego de la pandemia. “Venía alzándole la mano al Estado colombiano, tengo conocimiento de eso, le estaban pidiendo un respaldo al Ministerio de Hacienda para sacar un crédito, no se lo dieron, iban a hacer un negocio con JetSmart que se les cayó, fueron a los bancos a pedir préstamos, tampoco se los dieron”, contó la representante.

“Lo que está pasando es un fallo en las actuaciones de las autoridades por omisión, falta de previsión, qué está pasando con la función de vigilancia y control. Señor ministro de Transporte, creo que debe salir cuanto antes a explicarle al país qué es lo que está pasando con el sector aéreo”, solicitó la congresista de la Alianza Verde.