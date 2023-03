“En las narices del ministro Reyes, le pintan la cara y estafan a miles de colombianos”: congresistas molestos por caso Viva Air

La decisión de la aerolínea Viva Air de suspender actividades a partir de este jueves 30 de marzo cayó como un baldado de agua fría en el país, especialmente porque está ad portas la Semana Santa. El anuncio generó un gran malestar en el Congreso, de parlamentarios afines al Gobierno, quienes se mostraron molestos con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y otras entidades.

“El Gobierno, en las narices del ministro Guillermo Reyes, en las narices de la Superintendencia de Transporte y de la Aerocivil, le pintan la cara y estafan a miles de colombianos, lo que es más grave, a miles de agencias de viaje y de turismo que compraron cientos de viajes y sillas y que les pidieron dinero anticipado”, aseguró el representante Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde. El congresista recalcó que se avecina la Semana Santa, una fecha en la que se dinamiza el turismo en el país.

Sánchez cuestionó la gestión del Gobierno en este caso. “El Gobierno plantado, le pasaron los aviones por encima y no hizo nada, absolutamente nada para proteger a los usuarios, a los viajeros y a los colombianos”, dijo el congresista de la Alianza Verde.

El representante a la Cámara Duvalier Sánchez le reclamó al ministro, a la Aerocivil y a la Superintendencia de Transporte por la crisis del sector. - Foto: UTL del congresista.

El representante cuestionó que en el comunicado que publicó la aerolínea no se aclara que vaya a haber una devolución de dinero o algún tipo de resarcimiento a los clientes.

“Lo que es más grave, cuando una agencia compra las sillas no las tiene todavía, pero ya las pagó, por lo tanto, cuando dicen que le van a dar un boucher solo se lo dan al ciudadano con nombre y cédula, pero la agencia tiene un código porque no las ha vendido, es decir, esos dineros están en el aire, en riesgo, y no ha hecho nada la Aerocivil para poderlas proteger”, señaló el representante.

Por su parte, la congresista Catherine Juvinao, también de la Alianza Verde, dijo que “tiene que estar haciendo la tarea muy mal el sector transporte del país, el Ministerio de Transporte, la Aerocivil, la Superintendencia de Transporte para que en menos de dos meses, en Colombia hayan desaparecido en el mercado dos aerolíneas”, aseguró la congresista.

La representante a la Cámara Catherine Juvinao pidió explicaciones al Ministerio de Transporte. - Foto: GUILLERMO TORRES

La representante afirmó que encuentra la razón de Ultra Air “más sensata” que la de Viva Air, ya que la primera era una aerolínea colombiana, pequeña, que venía en una crisis luego de la pandemia. “Venía alzándole la mano al Estado colombiano, tengo conocimiento de eso, le estaban pidiendo un respaldo al Ministerio de Hacienda para sacar un crédito, no se lo dieron, iban a hacer un negocio con JetSmart que se les cayó, fueron a los bancos a pedir préstamos, tampoco se los dieron”, contó la representante.

“Lo que está pasando es un fallo en las actuaciones de las autoridades por omisión, falta de previsión, qué está pasando con la función de vigilancia y control. Señor ministro de Transporte, creo que debe salir cuanto antes a explicarle al país qué es lo que está pasando con el sector aéreo”, solicitó la congresista de la Alianza Verde.

Desde otros sectores de oposición han cuestionado que el Gobierno afirmó desde la pasada campaña presidencial que en pocos meses incentivaría el turismo para que ese sector reemplazara las ganancias de los hidrocarburos para la transición energética, sin embargo, consideran que no van bien por ese camino.

Algunos sectores reclaman la responsabilidad del ministro de Transporte Guillermo Reyes en este caso. - Foto: Juan Carlos Sierra

“Ultra Air también suspende operaciones. Devaluación, costo del combustible, mayor del valor de los tiquetes por aumento del IVA en la tributaria, entre las causas. Muy mal panorama para los usuarios. Menos oferta y más costosa. ¡Así la apuesta por el turismo jamás funcionará!”, aseguró el ex viceministro del Interior y de Justicia, Rafael Nieto.

Desde Cambio Radical, partido de oposición, también criticaron ese hecho. “Una amenaza es la política de este Gobierno que pretende, supuestamente, remplazar los ingresos del petróleo haciendo de una ‘potencia mundial del turismo’, pero en ocho meses ya tiene a Avianca en crisis y a Viva Air y Ultra Air quebradas”, aseguraron desde la colectividad.