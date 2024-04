MinTrabajo, Gloria Inés Ramírez, alerta que si no se aprueba reforma pensional este martes en Senado, se podría hundir el proyecto

La ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez celebró el avance de la iniciativa e hizo un llamado de alerta porque considera que si el proyecto no logra ser aprobado en segundo debate en su totalidad, podría hundirse.

¿Si no se aprueban este martes esos 23 artículos que falta por discutir, se podría hundir la reforma pensional? “Vamos a darle la oportunidad a los colombianos que puedan contar con un proyecto de reforma pensional que no solamente es inclusiva sino equitativa y que efectivamente defiende el ahorro de la gente”, contestó Ramírez.

La ministra también aprovechó para contestar algunas críticas que se le han hecho al proyecto. Dijo que el ahorro de los colombianos será con base a la cotización y que no importa si será para el régimen público o privado. “Ese es el ahorro, no quiere decir que si pasa de un lado a otro se le acabó, eso no es cierto. El ahorro es la cotización y hoy ha quedado blindado, será manejado por el Banco de la República”, dijo la ministra haciendo referencia a ese nuevo artículo que se creó y que generó la concertación que casi todos los sectores.