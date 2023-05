“¿Negociar con narcos? ¿Qué se negocia con criminales?”: Iván Duque cuestiona el anuncio de diálogos del gobierno Petro con narcotraficantes

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, desató un terremoto político porque confirmó que el gobierno del presidente Gustavo Petro adelantará conversaciones con los narcos en Colombia, en medio de la Paz Total.

El expresidente Iván Duque, uno de los hombres que durante su gobierno no aceptó negociaciones con estos grupos criminales y optó por la mano dura del Estado, reaccionó en contra del anuncio.

“¿Negociar con narcos? ¿Qué se negocia con criminales? Negociar es acercarse a la oposición del otro. ¿Qué tiene el Estado de derecho que acercar de la posición del crimen organizado? Negociar con narcos es la claudicación de la legalidad”, expresó el exmandatario.

Contrario a lo que había advertido el fiscal general Francisco Barbosa, el ministro, Luis Fernando Velasco, admitió que sí se negociará con narcotraficantes.

El expresidente Iván Duque no está de acuerdo en la negociación en medio de la Paz Total. - Foto: Grupo Ohla

“Si usted se sienta a hablar con el Clan del Golfo, ¿con quién está hablando? Usted está hablando con una gente que agencia violencia, pero al mismo tiempo tiene como mecanismo de financiación el narcotráfico, usted está hablando con narcotraficantes”, manifestó el ministro.

Velasco, en diálogo con CM&, pidió no ponerle “eufemismos a las cosas”.

“Cuando usted va a hacer una negociación con las bacrim, las bacrim en Colombia se financian con el narcotráfico”, indicó Velasco.

Luis Fernando Velasco dijo que el gobierno negociaría con narcos en medio de la Paz Total. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El alto funcionario fue claro en informar que, como ocurre en todo proceso de diálogo de este tipo, “hay que negociar con las personas que están al margen de la ley”.

Lo dicho por el ministro va en contravía del pedido que había hecho hace algunas semanas el fiscal Francisco Barbosa, quien había hecho un llamado a no negociar con narcotraficantes.

Barbosa aseguró que la situación es bastante delicada en el país, que hay zonas donde el orden público tiene azotada a la comunidad, incluso confinadas a más de 250.000 personas, por ejemplo en el Caucasia, Antioquia, por cuenta de un paro minero que se sabe está promovido por la organización criminal del Clan del Golfo.

En su momento, el fiscal dijo que “no se puede negociar con narcos, primero no negociaciones de esa manera y no confundamos paz con narcotráfico. Las críticas que me han hecho han sido críticas que tienen que ver necesariamente con que básicamente están metiendo en la ‘paz total’ al narcotráfico. Les pido a los colombianos que me dividan eso de una vez y que ubiquen las discusiones donde tienen que ser”, expresó.

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, no se ha pronunciado frente al anuncio de Luis Fernando Velasco. - Foto: Imagen tomada de Twitter @ComisionadoPaz

El Congreso hubiera querido conocer detalles de las afirmaciones del ministro Velasco este miércoles 10 de mayo en la Comisión Primera de la Cámara, en medio de la citación a un debate de control político al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, pero él, por tercera vez, se excusó para no asistir al legislativo por razones de salud.

La nueva excusa molestó a los parlamentarios. El representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, dijo que el señor Danilo Rueda, Comisionado de Paz, “cree que puede seguir caminando en las sombras y nuevamente no llega al debate que he citado en el Congreso”.

Se espera que en ocho días el funcionario asista al debate y explique, entre otras, si es verdad que el gobierno contempla negociar con narcos.