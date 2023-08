“Nosotros no espiamos a nadie”: embajador de Colombia en Venezuela reacciona a informe de SEMANA sobre espionaje a ese país

Impacto en la región desató el informe que reveló en exclusiva SEMANA en el que advierte sobre el supuesto espionaje del Gobierno Petro a Venezuela, uno de los países aliados de la administración del mandatario colombiano con el reinicio de relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro.

Sobre esa delicada situación, en diálogo exclusivo con SEMANA, el nuevo embajador de Colombia en Venezuela Milton Rengifo habló sin tapujos tras las revelaciones que hizo este medio el pasado fin de semana en su portada de la revista, indicó de manera directa que “no creo que nadie sensato en el Gobierno esté pensando en eso”.

“Sobre el tema del espionaje, no tengo la menor noticia, no he leído la noticia tampoco, no he tenido tiempo. Pero yo realmente no le presto ningún tipo de seriedad a lo que yo encontré en la Cancillería y las 10 o 15 más entidades oficiales, estatales, y también las privadas, los gremios de la producción, los líderes empresariales, reconocidos líderes, es un afán de llegar y de construir con Venezuela”, sostuvo Rengifo.

Y señaló: “Porque saben, conocen en el pasado lo que significa Venezuela. Yo no creo que nadie, nadie sensato en el gobierno esté pensando en eso. Eso me parece, no sé, muy traídos los cabellos, no sé. No lo descalifico porque no lo conozco, habría que hablarlo con el ministro Velázquez, el ministro de la Defensa, pero yo no le veo ningún asidero en la realidad”.

“Por el contrario, allá y acá hay una necesidad, un afán de construir, hay un espíritu de colaboración sobre la materia. No le veo, no sé, me extrañó muchísimo escuchar esa versión. No sé, pero ya le digo, habría que preguntarle al ministro Velázquez”, detalló el embajador.

Así mismo indicó que desde el Gobierno no se espía a nadie, insistiendo que conoce al presidente Petro, asegurando que no se apela a ese tipo de prácticas.

“Eso del espionaje, nosotros no espiamos a nadie, hemos sido objetos de espionaje en el inmediato pasado, entonces nosotros rechazamos cualquier posibilidad y yo conozco muy bien al presidente Petro y nosotros no apelamos a eso, nosotros siempre juzgamos con cartas sobre la mesa entonces yo no le doy ninguna seriedad a esa versión”, insistió.

Por otro, el embajador Milton Rengifo contestó varias preguntas que le formuló SEMANA sobre el papel que adelantará en la embajada, la reapertura económica con Venezuela, calificó como “fatal” el rompimiento de relaciones” y abordó el espinoso tema las denuncias contra el gobierno de Nicolás Maduro sobre violaciones de derechos humanos.

S.M: ¿Señor embajador, cómo recibió la embajada de Colombia en Venezuela?

Milton Rengifo: Pues con mucha expectativa, mucha responsabilidad, con mucha alegría, porque este es un país muy acogedor, la idiosincrasia del venezolano en todos los estratos, desde el presidente hacia abajo, es un país muy caribeño, muy nuestro, un país con bastante mestizaje, por supuesto, pero es bien interesante la idiosincrasia, la cultura, yo creo que la conozco y me adapto bien acá, me he adaptado en lo personal bien, no desde ahora, sino desde antes, y pues es consciente de la responsabilidad, este es un país que hay que venir, Javier, a visitar Venezuela y entender, nosotros los colombianos somos la comunidad más importante acá, y pues aquí se hizo vida, somos parte importante en este país, muy importante, más allá de las relaciones comerciales que también son importantes, las inversiones de los dos países y de Venezuela ya, la petroquímica, todo lo que vinculó la petroquímica para Colombia también, entonces eso es muy importante, es estratégico, digamos este escenario en la política exterior colombiana, muy importante.

S.M: ¿Cuáles son las acciones diplomáticas más urgentes para la relación con Venezuela?

M.R: Pues las acciones diplomáticas más importantes después de cuatro años de cierre o más de cierre pues son todas no todas merecen la mayor atención los presidentes Petro y Maduro han creado la comisión de vecindad y ese va a ser el escenario en el cual se van a plantear diagnosticar y plantear y adelantar las diferentes soluciones de los aspectos en los que debemos avanzar de todo tipo, social económico, ambientales policiales etcétera, varios ministros estuvieron aquí ya se crearon los primeros compromisos, el 25 de septiembre viene la comisión va a sesionar aquí y otras sesiones en Colombia y en ese sentido los asuntos consulares y migratorios, hay que propiciar la reapertura progresiva de los consulados debido a la cantidad de colombianos que hay acá casi cuatro millones, se requieren que exigen o que solicitan cédula partida bautismo, partida de matrimonio, registro civil eso es muy muy importante el papel de los cónsules, pero también hay otros temas, las relaciones comerciales por supuesto este es un mercado que tenemos que recuperar, aquí llegamos a tener seis mil, casi siete mil millones de dólares de intercambio entre los dos países y bueno aquí ya está China avanzó bastante ya ha estado y está también EE.UU, Turquía entre otros y bueno el colombiano es es muy competitivo. Hay que avanzar en ese sentido, tratar de recuperarse donde se pueda, ese mercado en Venezuela está interesado en que la integración con Colombia tenga un lugar preponderante, de hecho hay un escenario que se desarrollará partir del 26, 27, 28 de una rueda de negocios aquí van a venir entre 250 y 400 empleados colombianos, que ya están haciendo negocios y que quieren venir a hacer negocios”.

S.M: ¿Qué piensa del rompimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela?

M.R: El rompimiento de relaciones fue fatal, eso es un error estratégico, como país uno no entiende qué quisieron hacer, se perdieron miles de empleos, miles de divisas, ya le digo, hablamos de seis mil millones de dólares o más, afectamos a los colombianos acá muy afectados, en todo nivel, la frontera se afectó muchísimo, hay que ir a la frontera, hay que venir y ver eso, afortunadamente yo creo que eso ya es cosa del pasado, eso no se puede volver a repetir, independientemente de los presidentes que estén en cada uno de los países, eso no se puede volver a repetir, la integración es una realidad, una realidad por encima de los gobiernos, entonces yo creo que el daño que se hizo, ahora nos toca restaurar eso de a poco, tejiendo, tejiendo, pero el daño fue evidente, evidente, evidente, eso pues no se ha cuantificado, no nos hemos detenido a estudiar, no ha habido tiempo a valorar lo que se hizo, pero bueno, no hay que poner el espejo retrovisor, sino mirar hacia adelante y mirar cómo superamos las dificultades de hoy.

S.M: ¿Cuándo se va a reunir con el presidente Maduro?

M.R: Yo ya tuve la oportunidad de presentarle credencial al presidente Maduro, un acto muy emotivo, muy buen recibimiento, muy buena acogida en general, ha sido en general, en general de todos los actores con los cuales me he reunido, mostrando la disposición, porque es que el interlocutor más cercano que tiene Venezuela somos los colombianos y a Colombia le ocurre lo mismo, le ocurre lo mismo, por eso nos integramos de todas maneras, con Brasil que es un actor importante, nos separa 2000 kilómetros de selva, Ecuador es muy importante, un país pequeño, Perú igualmente, Panamá bueno, por supuesto, pero el mercado donde están aquí 4 millones, entre 3 y 4 millones de colombianos en Venezuela, es el vecino, es el vecino, dicen objetivos pues, el vecino es como un hermano y uno a los hermanos no le cierra la puerta, entonces yo creo que eso hay que entenderlo de esa manera, ya se hizo la reunión con Maduro, él ha designado al canciller y al vice canciller Rander, ya nos reunimos en una primera ocasión, ya está establecida la comisión de vecindad y bueno, ya estamos trabajando en la materia.

S.M: ¿Y qué piensa de Maduro?

M.R: El presidente Maduro es el presidente de Venezuela, y así lo reconocen aquí al interior del país. Se le reconoce en especial su liderazgo. Es lo que he tenido en estos 15 días, la oportunidad de auscultar. Su gran liderazgo, en un momento difícil, ha mostrado todo su talante y se ha acercado a la oposición. Eso me ha impactado. Y está sin perder, sin renunciar a posiciones, a posturas. Creo que ha hecho un esfuerzo importante de dialogar el poder. Me ha impresionado ese escenario de desencuentro que tenían hace 15 años. Ya no se percibe. Por supuesto que hay posiciones, hay críticas de lado y lado, pero hay también un ánimo constructivo a partir del diálogo y del reconocimiento del otro. Y el presidente Maduro ejerce un liderazgo muy importante, sin lugar a dudas. Muy importante.

S.M: ¿Muchos sectores han criticado a Maduro por la violación de derechos humanos en ese país y en Colombia cuestionan la relación del Gobierno con Maduro, que responder a los críticos?

M.R: Nosotros estamos analizando unos casos documentados de detenidos colombianos y pues vamos a empaparnos al respecto no hay, una información, se perdió durante más de cuatro años no hay archivos no hay nada entonces ya un primer acercamiento y vamos a seguir trabajando en la materia en lo que tiene que ver con colombianos detenidos donde presuntamente hay violación pero primero eso hay que verificarlo, verificarlo estamos solicitando regularizar las visitas de cónsules a los centros penitenciarios las visitas de familiares bueno y otras solicitudes en lo que tiene que ver con colombianos que es una solicitud al gobierno y se va se está trabajando sobre el sobre el tema”.

S.M: ¿La apertura de la frontera si sirvió, el mismo presidente Petro había alertado hace varios meses que faltaba aún más resultados?

M.R: Claro, la reapertura de la frontera, claro, ha servido. Hay que ir a Cúcuta para verificarlo, ¿no? Le cambió la vida a Cúcuta, por supuesto. A la frontera en general, en Arauca no ha ido, pero lo mismo, hay una evolución en La Guajira, igualmente, ¿no? De hecho, ya Cúcuta ha mejorado los niveles sociales de desempleo, ¿no? Cúcuta volvió a vivir, es lo que yo vi hace, estuve cuatro veces en el último mes, y eso es muy importante, pero me dicen que Arauca igualmente, y me dicen que La Guajira también. Entonces, eso es clave, ¿no? Pues que el presidente, no he escuchado la alusión del presidente, pero claro, uno quisiera que fuera más rápido, que se avanzaran más cosas, pero sí hay que tejerlo, hay que entender que venimos de un rompimiento total, total, nos quedamos sin consulado aquí, sin presencia oficial, ¿no? El intercambio, ya le digo, el rompimiento del río fue para entregarle la frontera al multicrimen, eso fue lo que logró, o sea, todo lo que, no sé, tenían en la cabeza, lo que uno interpreta de lo que se quería hacer con ese rompimiento no se cumplió, por el contrario, terminamos en manos del multicrimen, por lo menos en la frontera, ¿no? Y pérdida de un mercado importante y afectación de las sociedades de los dos países. Entonces, sí, esto es un poco de paciencia, el presidente quiere, los presidentes quieren ver avanzar esto con más rapidez, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Ese es el propósito, ese es el propósito, estamos metidos 24 horas avanzando en lo que más podamos avanzar.

S.M: ¿Por qué Venezuela es tan importante para los procesos de paz en Colombia?