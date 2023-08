Urgente: estas son las órdenes que prueban el espionaje del Gobierno Petro contra Venezuela, aunque son amigos. También a Nicaragua y Ecuador

Dentro de la necesidad que argumentó la inteligencia militar para ordenar ciberataques contra Venezuela, Nicaragua y Ecuador, para obtener información sensible y de vital importancia en el campo militar, se estableció en el documentos de “actividad que contribuirá de manera significativa a conocer, prevenir y enfrentar la amenaza híbrida del actor de las fuerzas convencionales en aras de garantizar la independencia, soberanía, integridad territorial y el orden constitucional, en cumplimiento a la Orden de Operaciones No.2022-535-0574757-2 Bicentenario “Héroes de la Libertad” (BACIB)”.

Para realizar este trabajo de espionaje, se dispuso de unidades especializadas como señala el documento en poder de SEMANA, “las actividades de orientación, verificación, análisis, control y gestión operacional sobre el procedimiento de recolección de información en el ciberespacio adelantado por el personal integrante de las misiones de trabajo desarrolladas por la Compañía “A” Ciberinteligencia Activa y Compañía “B” Ciberexplotación, son indispensables y no se encuentra otro medio diferente para la recolección de información sobre la amenaza híbrida.”

En la orden operativa se plantea con claridad los agentes que estarán a cargo de la misión, no tienen nombre propio, se refierten simplemente a al agente A, bajo el código 106**, y el agente B, 94** (se omiten algunos números por seguridad), quienes además estarán pendintes de que se “cumplan con las medidas de seguridad en los equipos de cómputo, utilicen los software y herramientas indicadas para la recolección de información, asimismo, comprobará que se cumplan las tácticas y técnicas establecidas para la recolección de información”

Queda claro que el Gobierno Petro no parece confiar mucho en Maduro, a pesar de los más de cinco viajes del presidente a Venezuela y la simpatía que se nota entre los dos mandatarios.

La inteligencia militar está herida

De hecho, en el último mes, algunas operaciones contra la estructura de Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, no fueron autorizadas, pese a que los militares, basados en información de inteligencia, tenían en la mira a varios de sus integrantes. “Todos los trabajos que se hacen fueron suspendidos, inclusive antes del cese bilateral, y de que se expedieran los decretos. La orden fue no atacar a esos grupos. Obviamente, nunca lo hicieron de manera formal con un documento, pero era poco o nada el interés de los mandos de afectar a los cabecillas de los diferentes grupos como el ELN, el Clan del Golfo o los residuales”, reveló un oficial indignado.

Los inexpertos

Pero no solo eso. En contrainteligencia militar, con la salida del general Óscar Vera Peláez (comandante de esa unidad durante dos años del Gobierno Duque) y la llegada del brigadier general Freddy Fernando Gómez Gamba, fueron nombrados en las unidades de contrainteligencia militar los tenientes coroneles Johan Peña y Felipe Melo. Son cargos que normalmente ocupaban coroneles, lo cual podría afectar notablemente los resultados ante la falta de experiencia.

Gran parte de la preocupación del cuerpo de inteligencia militar es que sus dos comandantes (en inteligencia y contrainteligencia) no son realmente expertos en esa rama.

Según lo estipulado en la Ley 1621 de 2013, no tendrían la idoneidad para esos desafíos. Ante esto, el Ejército le respondió a SEMANA: “Ambos vienen de unidades complicadas, Valle del Cauca y Putumayo, o sea, cuentan con el conocimiento y la experiencia y se busca potenciar y dinamizar el trabajo”. Sin embargo, un alto mando de la institución aseguró que lo complicado es que “en el Ejército ya no hay generales expertos en inteligencia, el único es Vera”. Todo esto se debe a la barrida de generales que propició el Gobierno Petro al inicio de su mandato, en agosto del año pasado.

Los retirados del poder

Este medio se comunicó con el general Vera, quien aseguró que solo cumplió órdenes. “No sé quién podrá decir que lo perseguí, no he perseguido a nadie”, dijo el oficial. Además, negó ser cercano al ministro Velásquez o conocer algo sobre el caso Santrich.

Junto a Vera, quien es hoy el comandante de la Quinta Brigada del Ejército, con sede en Bucaramanga, aparece otro nombre: el del coronel Deibe Alexánder Coca Buitrago, jefe del Estado Mayor de contrainteligencia militar. Algunos lo miran con desconfianza. Si bien no hay investigación por estos hechos en su contra, otra fuente hizo graves señalamientos: “Coca Buitrago es el encargado, con personal del Ejército, de hacer seguimientos, de hacer montajes a personas que no se prestan para las intenciones que tiene el actual Gobierno. Entonces, internamente, en inteligencia, se viene observando una persecución al estilo de la Stasi, en épocas de la Alemania Oriental, donde el que no estuviera de acuerdo con el régimen tenía que salir o era encarcelado”.