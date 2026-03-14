Lina Cáceres, mentora de los influencers más exitosos de Latinoamérica, enseña como la IA es fundamental para crear imperios digitales

En lo que va de 2026, la inteligencia artificial ya forma parte de las conversaciones cotidianas en la mayoría de los ámbitos personales y profesionales, y la creación de contenido dejó de ser un asunto banal para convertirse en una discusión sobre modelos de negocio, sostenibilidad y comunidad.

Alineada con esa coyuntura, Lina Cáceres, la mentora colombiana de los creadores de contenido más influyentes de la región, publica su segundo libro, La economía de las comunidades. Comunicadora social, CEO de Latin World Digital, vicepresidenta del departamento digital de desarrollo de artistas de Latin World Entertainment y reconocida como una de las 50 colombianas más creativas según Forbes, es una de las voces más escuchadas en la industria digital latinoamericana. Ahora comparte su conocimiento después de más de 15 años acompañando a youtubers, influencers y emprendedores a profesionalizar sus carreras.

Su libro aparece en un momento clave: la economía de los creadores de contenido ya supera los 300.000 millones de dólares, y la explosión de herramientas de IA generativa está cambiando las reglas del juego, pues los algoritmos ya no premian solo la fama, sino la capacidad de convertir los likes en comunidades activas.

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Foto: Penguin Random House

“Yo ya no puedo hablar de creación de contenido sin hablar de inteligencia artificial”, reconoce Cáceres en diálogo con SEMANA, al explicar el origen de este libro, que combina reflexión, datos de industria y una metodología pensada para creadores, marcas y profesionales que quieren construir negocios e imperios reales a partir de sus propios contenidos.

IA: el segundo cerebro del creador

El punto de partida del libro es una inquietud que Cáceres ha identificado tras años en consultorías, talleres y conferencias: el miedo. El temor a que la tecnología reemplace empleos, a que los influencers virtuales desplacen a los creadores humanos o a que la IA “robe información y termine homogeneizando los contenidos. Frente a ese ruido, su postura es clara: la automatización es inevitable, pero la forma de enfrentarla sigue siendo una decisión humana.

“Siempre he sentido que mi propósito es enseñar que la tecnología no vino a eliminarnos y que nos toca transformarnos y adaptarnos”, señala. Para ella, el gran cambio no es solo técnico, sino mental: dejar de ver la IA como una rival y asumirla como una aliada estratégica en un ecosistema que exige producir más, en más formatos y en más plataformas que nunca.

Lo que empezó como un hobby que algunos lograron monetizar con posteos patrocinados se convirtió en un mercado robusto de influencer marketing, que, según Cáceres, este año podría alcanzar los 30.000 millones de dólares. Pero ahí no termina la historia. Además de ese negocio táctico de campañas puntuales, se consolidó la llamada creator economy. Para 2027, esta última podría escalar a unos 500.000 millones de dólares.

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En ese contexto, la IA se vuelve condición de posibilidad más que opción. “Hoy un creador de contenido no es como el que empezó hace 15 o 20 años, que hacía un video semanal en YouTube, un estatus en Facebook diario, un tuit y ya estaba”, advierte. La nueva normalidad pasa por seis redes principales: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest y LinkedIn, fuera de pódcast, newsletters, plataformas de audio y ecosistemas propios de datos.

El resultado es una presión productiva que ha disparado el burnout: creadores de contenido agotados, esclavos de cronogramas imposibles y de algoritmos que nunca se detienen. Frente a ese agotamiento, Cáceres es tajante: “Hoy es necesario usar inteligencia artificial. Yo sí digo que el que no la esté usando está suicidándose en tiempo y en recursos, porque la inteligencia artificial vino a ahorrarte tiempo, dinero y a ayudarte a hacer un mejor trabajo”.

Para ella, la IA bien usada es “casi como tener una agencia y un equipo trabajando a tu lado”. No reemplaza al creador, pero automatiza todo lo que puede estandarizarse. El valor humano, insiste, sigue estando en la capacidad de criterio, creatividad y lectura del contexto.

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La metodología de las seis C

Si la primera gran tesis del libro es que un creador sin IA está en desventaja, la segunda es que un creador con millones de seguidores, pero sin comunidad camina sobre un terreno frágil. Según Cáceres, ya no basta con acumular views; ahora importa quién se queda, quién conversa, quién compra y quién regresa.“¿Cuántos realmente convierten contigo? ¿Cuáles están fidelizados? ¿Con cuáles puedes hacer una economía sostenible?”, subraya. Esa transición es lo que ella denomina la profundización de la creator economy, en la que se deja de perseguir solo la vanidad digital para construir negocios sostenibles alrededor de comunidades específicas. Por eso es importante reorganizar las estrategias alrededor de la comunidad.

En esa reorganización se encuentran las 6 C. La primera C es el creador. Cáceres parte de una afirmación que derriba un mito muy extendido: todos somos creadores de contenido. No solo los influencers que viven de ello, sino médicos, abogados, emprendedores, artistas y profesionales de cualquier sector que deben comunicar, explicar y construir autoridad en el entorno digital. “Hoy todos nos volvimos creadores de contenido, y la tecnología nos abrió la posibilidad de que todos pudiéramos crear”, dice. La diferencia, aclara, está en quién logra construir comunidad.

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A partir de ese rol, el libro invita a responder una pregunta incómoda pero decisiva: ¿para qué quiero crear contenido? Ese para qué orienta la estrategia y frena la tentación de producir por producir, de seguir todas las tendencias sin criterio. “Han cambiado los tiempos y ya no es hacer contenido por hacer, no es solo seguir tendencias. Tengo que hacer contenido con intención y de valor, porque el contenido es el motor para construir comunidad”, asevera.

La segunda C es el canal. Lejos de sugerir omnipresencia, Cáceres propone una elección estratégica: no se trata de estar en todas partes, sino en los espacios donde realmente se encuentra el nicho. Un perfil B2B probablemente deba priorizar LinkedIn. Una marca de estilo de vida tendrá más sentido en Instagram o TikTok. Empezar con uno o dos canales y luego diversificar, en lugar de ahogarse intentando ser ubicuo, es parte de la disciplina que aconseja.

La tercera C es la comunidad, el núcleo del libro y la base de lo que Cáceres llama community journey: un diseño de cómo, a lo largo de un año calendario, se guía a las personas a través de distintos espacios, online y offline, hasta construir una economía autosostenible alrededor de esa relación.

Aquí entra la monetización más allá de las marcas: “Qué maravilla que vengan marcas y patrocinen, pero no me puedo enfocar solo en las marcas. Puedo generar productos físicos, experiencias, libros. Los libros no te los compra la marca, te los compra el público final”. Ese giro de depender de las campañas a desarrollar activos propios es, precisamente, lo que convierte a un creador exitoso en la base de un “imperio digital”.

La metodología se completa con otras tres C: contenido, constancia y conversión, orientadas a conectar creatividad con modelo de negocio. La autora señala que no se trata de una fórmula mágica, sino de un marco de trabajo que obliga a tomar decisiones conscientes sobre qué se publica, con qué frecuencia y con qué objetivo.

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Una oportunidad para Colombia

Sobre el lugar que ocupa Colombia en una industria fértil y en crecimiento, Cáceres asegura que, aun cuando el país llegó tarde comparado con México, su adopción es acelerada. En plataformas como Hotmart, por ejemplo, se ven más creadores colombianos facturando y lanzando productos digitales que mexicanos, un indicador de cómo la formación en línea, los cursos y los infoproductos se han convertido en motores de ingresos para profesionales y emprendedores locales.

“Hoy Colombia tiene incluso más creadores de contenido per cápita en ciertas redes que México”, apunta. A su juicio, cerca del 80 por ciento del mercado aún está por desarrollarse en el país, en especial en aspectos como formalización, marcos legales y construcción de estructuras de negocio más robustas. Sin embargo, el potencial es innegable. “Sin duda, Colombia tiene potencial y es una potencia como país creador de contenido”, concluye.