“No haremos juego a ninguna combinación de formas de lucha legales e ilegales”: Otty Patiño a Antonio García sobre financiación al ELN

Pero el Gobierno no está pensando en financiar al ELN mientras este grupo siga siendo una guerrilla. Otty Patiño sostiene que “Antonio García no ha querido aceptar plenamente estos acuerdos y ha hecho pronunciamientos equívocos que han confundido a la opinión pública”.

¿Cómo será la financiación al ELN?

“Hasta que no haya hechos y actitudes claras sobre esta transición irreversible, la financiación por el gobierno o por la comunidad internacional no será posible. Se financiará para la paz y no para mantenerse en pie de guerra, que es lo que pretende García”, sostuvo el funcionario, quien hasta el año pasado estuvo a cargo de las negociaciones con ese grupo armado.

“En la medida que los activos armados del ELN se conviertan en activos de construcción de paz en los territorios podrán gozar de beneficios económicos y jurídicos que los habiliten como ciudadanos plenos. Pero no haremos el juego a ninguna combinación de formas de lucha legales e ilegales, armadas y no armadas. Eso no. Eso es intolerable e inadmisible así no le guste al señor Antonio García”, sentenció Otty Patiño.