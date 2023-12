Antonio García, del ELN, dice que “suena a chiste maluco” lo señalado por Petro: que no es prioridad el cese al fuego en proceso de paz

Este martes 19 de diciembre, el líder eleno escribió una columna de opinión que publicó a través de sus redes sociales, en que le envió un mensaje directo y contundente al jefe de Estado : “Suena a chiste maluco lo expresado por el presidente Petro cuando señala que no es prioridad el cese al fuego en el actual proceso de paz”, dijo García.

“Pero no fue así cuando se discutió en la Mesa dicho acuerdo, hasta llegar a presionar que se firmara el cese antes que todos los protocolos estuvieran redactados; más grave aún sin la estructura de los Mecanismos de Monitoreo y Verificación funcionando; se trataba de dar un impacto mediático en la vana pretensión que ‘lo que se comunica construye realidad’”, añadió.

Lo que más llama la atención —según García— “es que el presidente Petro diga que primero que todo hay que ‘legalizar’ o acabar las ‘economías ilegales’, eso no está en el acuerdo que hemos firmado, pero sí es una responsabilidad de los gobiernos y el Estado. Muy bueno sería que se legalizaran esas economías, en el caso del narcotráfico es lo que hemos propuesto”.

“Ya he señalado que todos los presos en Colombia deben pagar con ‘vil dinero’ una ‘fianza’ para comprar la libertad, que es lo que el actual comisionado de Paz, Otty Patiño, dice que es secuestro; muy bueno que el Gobierno acabe con esas economías ilegales, y de paso también la financiación ilegal de las campañas electorales”, expresó.