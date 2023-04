Antonio García, el máximo jefe del ELN, habla de Petro: “El mismo presidente ha dicho que nunca ha sido revolucionario ni de izquierda”

El ELN no ha mostrado signos de estar en la ´paz total’. Y el Gobierno Petro ha repudiado su accionar violento. El grupo guerrillero asesinó a nueve militares mientras dormían, en medio de esos intentos de diálogo. En una conversación con Vanessa de la Torre, el jefe máximo de esa organización criminal, Antonio García, habló de cómo ve ese proceso.

“La paz no es un asunto de creencias, es el resultado un acuerdo político entre contendientes. No ha sido el ELN quien ha abandonado los anteriores procesos de paz. Uno de los temas que los Gobiernos siempre se han negado a discutir en la mesa de conversaciones es si la violencia la usa más el Estado o el ELN. Existen datos de lo que acontece cada año en Colombia sobre el uso de la fuerza por parte del Estado en el tratamiento de los conflictos sociales. A hoy van más de 32 masacres en este año”, dijo en una entrevista que publicó el diario El País de España y Caracol Radio.

Paradójicamente, el jefe del ELN, Antonio García, es el mayor crítico de la paz total del Gobierno Petro. A diario lanza pullas y pide que no los metan a todos en “el mismo canasto”. - Foto: ap

García en su entrevista es cínico: “El ELN actúa igual que el Gobierno, solo que no mata en estado de indefensión”, sostiene. Y cuenta cómo ve él las cosas. “A finales diciembre y principios de enero el ELN hizo un cese el fuego unilateral para generar un mejor ambiente para la paz. A cambio de eso recibimos ataques. El 23 de enero fue capturado en Antioquia un mando nuestro, desarmado, y fue asesinado en estado de indefensión. El 28 de enero en un ataque a una unidad nuestra en el área rural de Buenaventura, siete guerrilleros fueron capturados desarmados y terminaron asesinados. Son ataques realizados en medio de un proceso de paz y de un cese unilateral. Así las cosas, no puede decirse que es el ELN quien ha estado atacando, sino que sus gestos de buena voluntad han sido desconocidos”, relata.

Las alianzas que el gobierno ha hecho con los políticos tradicionales son cuestionadas por el jefe del ELN. Pero es claro en decir que recibe bien las reformas que el presidente está promoviendo en el Congreso.

“No vemos mal que el Ejecutivo impulse reformas que favorezcan al pueblo, lo saludamos. Y podríamos estar en la misma lógica de construir cambios para el país, pero otra cosa es que priorice alianzas con la vieja clase política y empresarial para debilitar el alcance social de las reformas y así termine favoreciendo al gran capital. El 6 de agosto de 2022 la dirigencia social le entregó a Gustavo Petro y Francia Márquez los pliegos que estaban pendientes por ser cumplidos. La gente sigue esperando que sean atendidos”, señala.

GUstavo Petro Presidente de Colombia - Foto: esteban vega la-rotta-semana

El líder de esa guerrilla también habla de su futuro. “Dentro de 10 años seré más viejo, como todo ser humano, ni los mismos dioses tienen escapatoria. Desde el colegio mi vida está dedicada a luchar junto con los pobres y desposeídos. Me siento satisfecho en ayudar a los más humildes a construir un presente y futuro más digno y humano. Los individuos somos efímeros ante la dimensión humana”, sostiene.

E intenta vender una idea romántica de la guerrilla, que hoy comete los actos terroristas y es señalada de estar involucrada en el negocio de las drogas. “Quién podría aguantar 60 años en la guerra, en la clandestinidad, si no sintiera que cada día ayuda a los demás en mejorar sus vidas. La lucha no es solamente para un futuro: tenemos gratificaciones cada día, no se crean el cuento de que todo es armas y combates. Nuestra felicidad está en ver feliz a un niño pobre comerse un dulce o a una niña arrullar una muñeca de trapo. Pequeñas cosas, sí, pero muy hermosas”, señala.

Sobre el cruel negocio del narcotráfico, García niega que el ELN tenga allí un papel. “El ELN nada tiene que ver con el narcotráfico. No tenemos cultivos, laboratorios, rutas, ni pistas, y menos realizamos comercialización alguna, ni grande ni chica”, dice.

Al final García habla de un episodio reciente: las amenazas que hizo contra la directora de SEMANA, Vicky Dávila, y la periodista María Alejandra Villamizar. Con cinismo, el líder del ELN asegura que se trataba de un “chiste”.

“Lo que escribí en las redes sociales fue una mamadera de gallo, me gusta escribir así. Con ambas he tenido comunicación en otros momentos y ambas saben cómo me comunico. Todo mundo sabe cómo es Vicky y me pareció gracioso decir que se estaba subiendo a la cabeza de María Alejandra. Eso no es una ofensa, menos una amenaza, es un decir. Las amenazas son lo más estúpido que puede existir desde el punto de vista militar y comunicacional, por eso jamás las uso. Yo podría decir que María Alejandra deseaba que yo me muriera; por eso le decía que luego le podía hacer falta. Eso fue todo. Que aburrido cuando la gente es tan seria o complicada”.

La periodista le contesta que lejos de una broma, “pareció una amenaza”. Y él responde: “Ese “pareció” es un sesgo. Está bien, seguro habrá otra gente que considera lo contrario. Me tocaría escribir de manera seria y me volvería aburrido; tendría que cambiar de ropa, con el problema que esa ropa es mi piel, y no puede cambiarse”.

El ELN critica a Petro por reunirse con Biden y le pide que termine la relación de “subordinación y dependencia con EE. UU.”

Al ELN no le gustó nada que el presidente Petro tuviera una cita con el presidente de los Estados Unidos. Así lo dejó saber en una editorial que escribió el Comando Central (Coce). “Esperamos que desde este Gobierno se haga un cambio a fondo de las relaciones de subordinación y dependencia con EE. UU., que fundamente la decisión del pueblo colombiano de adelantar transformaciones para la paz y de realizar una profundización de la democracia”, señala el escrito.

Según el Coce, hay múltiples razones históricas para desconfiar del gobierno de los Estados Unidos. Y un líder de izquierda como Petro debería tenerlas en cuenta. “Ojalá Petro regrese de la Casa Blanca mirando al sol y no inclinado, que salga levantando los sueños de Colombia como trofeo histórico de la primera reunión de un Presidente que empuñó la Espada de Bolívar el día de su posesión”.

Gustavo Petro visitó a Joe Biden en Estados Unidos. - Foto: Presidencia

El ELN señala a Estados Unidos de haber dejado una “huella nefasta”. Y asegura que en esa relación entre los dos países no hay amistad sino intereses. “En este contexto histórico y con una nueva realidad política en Colombia, el continente y en el mundo, un Presidente colombiano que dice querer impulsar cambios en el país visita la Casa Blanca. Algunos se preguntarán si llegó con la rodilla en tierra ante el poderoso, de ser así, vendrá la metralla en contra del pueblo, como lo dijo Gaitán en 1929; otros dirán que llegó a la Casa presidencial de EE. UU. con el mandato y el deseo de nuestra nación, de construir su propio destino de manera soberana e interpretando los intereses de las mayorías que eligieron a Petro como Presidente”, agrega.

Gustavo Petro en la Casa Blanca - Foto: AP

Esto, lo dicen tras enumerar uno a uno los momentos de la historia en que Estados Unidos ha intervenido en América Latina. Mencionan la pérdida del canal de Panamá, la masacre de las bananeras y le adjudican la responsabilidad en la muerte de Jorge Eliécer Gaitán y la creación de los grupos paramilitares. También hablan del Plan Colombia y el ingreso del país a la OTAN.

Los presidentes Gustavo Petro y Joe Biden están de luna de miel: “Cuando Colombia y EE. UU. se unen, no hay nada que no podamos lograr”

El pasado jueves 20 de abril los presidentes Gustavo Petro y Joe Biden se reunieron en la Casa Blanca por más de dos horas. Se trató del primer encuentro bilateral de los dos mandatarios desde que asumieron el cargo.

Ese día, el presidente de los Estados Unidos le dio la bienvenida al mandatario Petro y dijo que consideraba a Colombia “la clave del hemisferio” para garantizar que esté “unido, igualitario, democrático y económicamente próspero”.

Pasaron cuatro días y a través Twitter, ambos presidentes siguieron demostrando lo fortalecidas que quedaron las relaciones entre ambas naciones.

Inicialmente, Joe Biden publicó en Twitter un emotivo video que recopiló los mejores momentos de su encuentro con su homólogo colombiano Gustavo Petro.

Biden eligió las imágenes, para a su vez enviar un mensaje de agradecimiento al mandatario de Colombia por permitir la discusión de varios asuntos importantes que competen a las dos naciones, entre los que prevalece principalmente el cuidado de la Amazonía.

En el encuentro, a ambos presidentes se les vio sonrientes. - Foto: AP

“Gracias, presidente @petrogustavo por su compromiso para abordar el cambio climático y promover los valores democráticos en las Américas. Cuando Colombia y Estados Unidos se unen, no hay nada que no podamos lograr”, se leyó en el trino del mandatario estadounidense.

Pasaron pocas horas para que el presidente Petro le agradeciera a Biden por su mensaje y por su “apoyo incondicional” a Colombia.

“Gracias presidente @JoeBiden por su apoyo incondicional hacia Colombia y por reafirmar su compromiso para trabajar de la mano en la protección de la Amazonía y en la búsqueda de soluciones a la crisis climática”, dijo puntualmente el jefe de Estado colombiano.

Gracias presidente @JoeBiden por su apoyo incondicional hacia Colombia y por reafirmar su compromiso para trabajar de la mano en la protección de la Amazonía y en la búsqueda de soluciones a la crisis climática. https://t.co/O9ZCGWwNwX — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 24, 2023

Vale destacar que, después de la reunión entre los presidentes Petro y Biden el pasado jueves, ambos gobiernos hicieron pública la declaración conjunta de la reunión bilateral.

De acuerdo con el documento, se avanzó en la cooperación en temas de interés común, como cambio climático, transición energética, migración, lucha contra el narcotráfico y paz.

“Reafirmamos la importancia estratégica de la asociación entre Estados Unidos y Colombia basada en los principios de amistad, respeto mutuo, lazos culturales y un compromiso compartido con la democracia y los derechos humanos”, se indicó en el comunicado conjunto.

En el encuentro, ambos países reiteraron su compromiso frente a los valores democráticos que comparten. - Foto: PRESIDNECIA DE LA REPÚBLICA

Además, se afirmó que los presidentes se comprometieron a “trabajar en conjunto” para abordar las problemáticas de los países y de la región, protegiendo y mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos y defendiendo “los principios democráticos”.

En el comunicado también se resaltó que Estados Unidos y Colombia “buscan adaptar sus estrategias para reflejar este nuevo momento en nuestra historia compartida”.

“Instruimos a los equipos a continuar desarrollando nuevas hojas de ruta hacia el progreso, para que podamos responder de manera rápida y efectiva a los desafíos compartidos”, dijeron en la declaración conjunta.

Entre los ítems de lo que hablaron ambos presidentes, la lucha contra el cambio climático fue el tema en el que los mandatarios expresaron su “compromiso indeclinable”. De acuerdo con la comunicación, consideraron que es una problemática que impone una responsabilidad colectiva y que “demanda una acción inmediata para poder superarla y proteger así la vida en el planeta”.

En ese sentido, Biden aplaudió el compromiso de su homólogo colombiano de proteger la Amazonía y “la ambiciosa meta de Colombia de reducir a cero la deforestación para 2030″.

La reunión ocurrió en el despacho oval de la Casa Blanca en Washington. - Foto: PRESIDNECIA DE LA REPÚBLICA

“Los líderes expresaron su compromiso de trabajar hacia una ambiciosa y productiva Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28) y trabajar en otros organismos internacionales para lograr resultados concretos que prioricen la vida y la naturaleza”, se leyó en el texto.

Además, Estados Unidos resaltó que es el mayor contribuyente internacional de Colombia para la acción climática, disponiendo de 87 millones de dólares para esto en dos años: “Con el anuncio de Colombia de destinar 200 millones de dólares durante los próximos 20 años para salvar y proteger la Amazonia, los Estados Unidos y Colombia nos comprometimos a trabajar con la comunidad internacional para movilizar una mayor financiación climática para ese fin”.