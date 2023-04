Atención: el presidente Gustavo Petro reconoce alianza militar con Venezuela para arreciar contra el ELN

El presidente Gustavo Petro habló con SEMANA un día después de su encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.

En medio de su declaración, el líder colombiano reconoció que existe una alianza militar con el Gobierno de Venezuela para arreciar contra la guerrilla del ELN, con la que él adelanta conversaciones de paz, pero que ha tenido gestos contrarios en el país.

“El ELN no aceptó el cese al fuego que se pactó en diciembre. En esa medida lo que hay es una confrontación militar que tiene ahora un nuevo ingrediente: las Fuerzas Militares en Venezuela están actuando aliadas con el Gobierno colombiano, con su Ejército, quitando un espacio que antes tenía libremente el ELN”, informó.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo su declaración desde Estados Unidos. - Foto: AP

Esa estrategia -según el mandatario- “puede ayudarnos a que esa guerrilla acepte al final un proceso progresivo del desmantelamiento de la violencia en Colombia”, dijo el presidente.

El reconocimiento de la alianza con las autoridades venezolanas para el desmantelamiento de ese grupo armado se produce a escasos días de iniciarse un nuevo ciclo de conversaciones entre su gobierno y el ELN en La Habana, Cuba.

Ese nuevo encuentro promete ser candente porque las partes se encontrarán cara a cara después de la arremetida de los elenos al país. Recordemos que a comienzos de abril, esa guerrilla asesinó a diez soldados profesionales en la vereda El Carmen, ubicada en la región de El Catatumbo, en Norte de Santander, una masacre que llevó al país a examinar si existían realmente intenciones de hablar de paz por parte de los jefes subversivos.

Según Gustavo Petro, la fuerza pública de Colombia y Venezuela trabajan en alianza para confrontar militarmente al ELN. - Foto: Foto: Colprensa

La orden del presidente de atacar al ELN no es nueva. El 16 de abril, SEMANA reveló que la orden del primer mandatario a la fuerza pública era avanzar en una estrategia militar que les permitiera generar golpes a ese grupo armado.

Además, recuperar los territorios del país que los elenos habían ocupado tras la la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

Se desconoce qué reacción tendrá esa guerrilla después del reconocimiento de Petro. Al fin y al cabo, no es secreto que, según informes de inteligencia militar, el ELN y la guardia venezolana han trabajado de la mano, especialmente en las zonas de frontera entre Colombia y el vecino país en el tráfico de drogas, armas y, en ocasiones, el contrabando de combustible.

José Félix Lafaurie, uno de los delegados en las conversaciones con el ELN, críticos del accionar del ELN. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

Sin embargo, Petro no tiene otra alternativa porque sus mismos delegados en la mesa de negociación han reaccionado en contra de las recientes acciones armadas de los subversivos.

José Félix Lafaurie, uno de los delegados, se destapó con SEMANA y dijo que “una cosa ha sido la mesa y otra la respuesta del ELN al país. En vez de enviar mensajes que les permitan a los ciudadanos pensar que un acuerdo es posible, el mensaje es el mismo que ha tenido esa guerrilla a lo largo de la historia: la lógica del terror. Esta nueva ronda de Cuba será definitiva. Se conocerá si el ánimo del ELN es fortalecerse o, por el contrario, dejar las armas. Si eso no es así, será muy difícil”.

“Hay una frase famosa que dice: “Por los hechos los conocerás”. Lo que han venido haciendo es demencial. Eso no le trae nada bueno al país. Ellos sostienen en sus comunicados que hay unidad de mando, pero lo que he sentido en la mesa no es lo que ha dicho Antonio García en Twitter. Mucho menos lo que termina por pasar en zonas donde esa guerrilla domina el entorno. Tiene que haber unidad de mensajes para hacer creíbles los diálogos”, añadió.