“No ponga mi vida en riesgo”: contundente respuesta de Luis Rincón a Petro, quien en redes dijo que era un “perfil falso”

Petro dijo que no quieren destruir al país, “cuando nosotros queremos construir una Colombia grande, llena de vida y paz y puntal de una nueva humanidad”. Y agregó que no vigila opositores: “Como sí hicieron con nosotros. Nosotros somos demócratas y no vigilamos a nadie”.

Bogotá, Junio 04 de 2024

“Respetado señor Gustavo Petro, no soy ningún perfil falso, he realizado mi oposición con dignidad, no soy neonazi ni nada que se le parezca. Respeto la diversidad de pensamiento. Le digo algo más: soy de los que considero que usted debe terminar su periodo porque reconozco la democracia y usted es el actual presidente del país. Soy una persona de centro derecha, que hago una labor de oposición dentro de los marcos legales, note usted que yo pregunté si era cierto o no. ¡No asegure nada porque no lo sé!”, dijo Rincón en su X.