La viceministra de energía, descortés y altanera en congreso de Naturgas: “No habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos. No sé que parte de esa frase no han entendido”

Después de un encuentro de gran amabilidad con el presidente Gustavo Petro y la ministra de Minas, Irene Vélez, la intervención de la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, viceministra de Energía, sorprendió.

“No habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos. No sé que parte de esa frase no han entendido”, dijo al comenzar su invención en un panel en el que compartía con directivos del sector.

Ruiz, luego dio una frase más tranquilizadora en ese escenario que reunía a todos los líderes del sector del gas. “Sí necesitamos el gas y lo vamos a utilizar”, dijo.

“Sí va a haber proyectos que nos den confiabilidad al sistema del gas. (...) En ningún momento nos vamos a negar a las relaciones con los vecinos”, aclaró. Como se sabe en el país hay gran controversia porque con el anuncio del gobierno de Petro de no hacer más exploración de gas el país quedaría ad portas de tener que importar de Venezuela cuando agote sus reservas.

“No podemos definir que vamos a depender de un gas de otro país. Nuestra actitud con el país vecino será de diálogo. Hacer depender de nuestro sistema energético de un país no tiene sentido”, manifestó Ruiz, que también dijo que importar gas desde Venezuela no es algo nuevo y que considera que la propuesta es impopular porque viene desde el vecino país y que cree que no hay que “engacharse con los temas”.

“No vamos a poner en riesgo el sistema energético. El presidente y el ministerio tienen claro la importancia del gas, pero no nos vamos a quedar en que el gas hace parte de la transformación”, dijo. No vamos a perder soberanía de ningún tipo. La relación alrededor del gas será comercial. También tenemos un proyecto de regasificación, declaró la funcionaria.

El presidente de Frontera Energy, Orlando Cabrales, le contestó de inmediato.

“Más exploración de gas natural tiene que haber”, dijo. “¿Por qué no nos concentramos en sacar lo que tenemos y hemos descubierto?. El presidente de Ecopetrol ha anunciado grandes descubrimientos en el Caribe Colombiano”, agregó.

“Si queremos garantizar la seguridad energética, tenemos que ir más allá de lo contratado”, dijo. En ese momento el auditorio lo aplaudió.

En desarrollo...