“¿Nos quedamos otros 70 años dando plomo?”: Gustavo Bolívar recrimina a Humberto de la Calle por opinión de diálogo con disidencias

Luego de que se conociera que existe un acercamiento entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y las disidencias de las Farc-EP para que las organizaciones formen parte de la llamada ‘paz total’, destapó un sin fin de críticas y opiniones encontradas.

El mensaje se dio luego de que se conociera que el jefe de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, se encuentra con vida y su interés para explorar las posibilidades de un diálogo hacia la paz ha sido uno de los mensajes que ha enviado.

Esto desató un malestar general debido a que Márquez ya fue parte del Acuerdo de Paz con las Farc, y traicionó lo pactado al no tomar su curul en el Congreso y luego tomar las armas de nuevo.

Varios políticos se pronunciaron sobre la situación, uno de ellos fue Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador del proceso de paz, en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. De la Calle, señaló que Márquez ya había tenido su oportunidad y que en este momento solo le queda el sometimiento.

“Iván Márquez y la llamada Segunda Marquetalia ya tuvieron su oportunidad y fallaron”, señaló De la Calle.

En ese sentido, De la Calle planteó algunos interrogantes: “¿Qué es lo que se puede negociar con el señor Márquez y la Segunda Marquetalia que no haya sido negociado en La Habana?”.

No obstante, sus comentarios no cayeron muy bien para algunos senadores del Pacto Histórico, de hecho, fue Gustavo Bolívar quien no dudó en responderle a De la Calle su intervención.

“Las disidencias eran mil hombres al momento de la firma del acuerdo. Hoy son 4.000. Muchos regresaron porque el Gobierno no les cuidó la vida como está establecido. Mataron 330 excombatientes. ¿Entonces nos quedamos otros 70 años dando plomo? Hay que apostarle al diálogo siempre, Dr.”, escribió Bolívar en su cuenta de Twitter, como respuesta al video de Humberto.

Cabe señalar que no solo De la Calle señaló que esto era una mala idea, pues el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que es una muy mala idea pensar en aplicar justicia transicional a quienes incumplieron el Acuerdo de Paz y cometieron delitos después de desmovilizados: “Sería necesario modificar el acto legislativo que creó la Justicia Especial para la Paz (JEP). Su Artículo 5 es claro: quienes incumplan el acuerdo van a la justicia ordinaria”.

Cristo fue más allá y reiteró que sería una muy mala idea abrir la posibilidad de una negociación de carácter político con todas las disidencias que incumplieron los acuerdos de La Habana. “El acto legislativo señala que todo aquel combatiente o exintegrante de las Farc que después de la desmovilización vuelva a cometer delitos deberá ser juzgado por la justicia ordinaria”, enfatizó.

Y ese precisamente es el escenario de Iván Márquez, un jefe guerrillero que hizo parte de la negociación de paz en La Habana, pero que después de firmar los acuerdos de paz en el Teatro Colón en Bogotá, decidió retornar a las armas y denunciar incumplimientos de lo pactado en Cuba. Además, señalado por su propio sobrino, Marlon Marín, de seguir negociando droga con carteles narcotraficantes después de su desmovilización.

Con respecto a las nuevas peticiones de la Segunda Marquetalia en cabeza de Iván Márquez, el alto comisionado manifestó que el cambio que buscan se debe basar en la escucha de la comunidad, “la escucha de las poblaciones y de los más amplios sectores. La participación es la fundamentación de los cambios que posibiliten la paz total”.

En estos diálogos las comunidades van a establecer una prioridad con respecto a sus derechos insatisfechos y la idea es que dicha temática importante sea impuesta de manera consensuada, “por ejemplo, vías carreteables, agua potable, el tema de la educación, conectividad y según la necesidad de cada territorio (...) esto como parte de esa construcción de democracia”.