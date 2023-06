Ojo: con esta ley no deberá pagar créditos ni ser reportado en Datacrédito si fue víctima de fraude digital

Este 7 de junio, cuyo protagonismo recayó en las manifestaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro para apoyar sus reformas, una importante iniciativa en el Congreso vio la última luz verde para ser sancionada como ley: se trata de un proyecto para proteger a las víctimas del fraude digital.

El proyecto, al que solo le falta la firma del presidente Petro para convertirse en ley, estuvo en cabeza del representante a la Cámara Duvalier Sánchez (Alianza Verde) y pretende beneficiar a más de 40.000 colombianos que han sido víctimas de estafas digitales.

“Desde el 2020, con el incremento de las transacciones digitales y la pandemia, los delitos de usurpación de identidad y fraude digital crecieron en un 409%. A noviembre de 2021, se reportaron más de 13.458 denuncias por robos de identidad, esto es un promedio de cinco fraudes financieros virtuales por hora”, sustentó el congresista.

Duvalier Sánchez Arango, representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En ese contexto es que toma importancia tal ley. “Ante este panorama se hacía necesario legislar en favor de los colombianos, para que se sintieran respaldados y protegidos ante la indolencia del sector financiero. Con esta ley, ya no pagarán más cuotas de créditos que no sacaron y no estarán reportados en las centrales de riesgo”, agregó.

A noviembre de 2021, se reportaron más de 13.458 denuncias por robos de identidad, de acuerdo con las cifras recopiladas por Duvalier Sánchez. - Foto: Getty Images

A partir de la sanción presidencial, según el congresista Duvalier Sánchez, este será el protocolo que deben seguir las víctimas de fraude digital:

La víctima de suplantación deberá informar a la entidad financiera, crediticia o al operador telefónico que ha sido suplantada y tiene una deuda. El operador le deberá informar que cuenta con 20 días hábiles para interponer la denuncia. Al interponer la denuncia, inmediatamente la entidad debe suspender los cobros y retirar el reporte en las centrales de riesgo. Ojo, si la denuncia no se pone en el término establecido, la entidad podrá reanudar los cobros y los reportes respectivos. Si la Fiscalía comprueba que hubo suplantación, la persona será exonerada y desvinculada de cualquier cobro y reporte. Si se comprueba que no existió suplantación, se reanudarán los cobros, reportes y el denunciante enfrentará responsabilidades penales por falsa denuncia.

Conforme con el congresista, “con esta ley, la carga no le quedará solo a la víctima, sino que las entidades deberán colaborar en el proceso judicial y mejorar sus mecanismos de ciberseguridad. Le pondremos fin al drama que viven los ciudadanos que hoy pagan deudas que no eligieron”.

Cifras de ataques financieros en Colombia, alarmantes

De acuerdo al informe Tendencias Globales de Fraude Digital elaborado por TransUnion, dado a conocer semanas atrás, los casos de intentos de fraude digital crecieron un 52% a nivel mundial y un 134% en Colombia, lo que significó que tres de cada diez colombianos estuvieron expuestos a estos tipos de delitos.

Cabe señalar, que en el mismo reporte también se encontró que luego del fraude de envío, el robo de identidad comercial y el phishing, fueron amenazas cada vez más frecuentes en los espacios digitales, puesto que tuvieron un aumento del 780,5%, 113,8% y 104,8% en el 2021 en comparación con los resultados del 2020.

La ciberseguridad se enfoca en proteger los sistemas importantes y la información confidencial de los ataques digitales. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En ese sentido, para el experto en tecnología Santiago Etchegoyen, quien es el CTO y uno de los cofundadores de uFlow, empresa que desarrolló un motor de decisiones No-Code basado en tecnologías Cloud e Inteligencia Artificial con la que se están llevando adelante diferentes proyectos junto a diferentes entidades para disminuir los índices de fraude financiero, esta problemática se podría llegar a resolver con data, analítica y modelos de Open Finance.

“La lucha que se realiza contra el fraude se ha convertido en uno de los retos más grandes a los que deben enfrentarse los bancos digitales, incluso, se calcula que más de uno de cada cuatro ciberataques van dirigidos hacia entidades financieras. En ese sentido, entre más abiertos estén los datos a través de modelos como el Open Finance, más fácil podrá crearse e identificar a partir de algoritmos, casos sospechosos de ciberfraudes financieros”, afirmó Etchegoyen.