Presidente Gustavo Petro anuncia que radicará dos nuevas reformas en el Congreso, ¿cuáles son?

A pesar de que este año no ha logrado sacar ninguna de sus reformas radicadas en el Congreso y hace pocas semanas decidió romper su coalición legislativa, el presidente Gustavo Petro anunció este miércoles 7 de junio que el próximo semestre su Gobierno radicará dos nuevas iniciativas.

En medio de un fuerte discurso, con motivo de las marchas a favor de sus reformas, en el que arremetió contra las instituciones, el jefe de Estado anunció que la radicación de proyectos de su Gobierno va a seguir: el siguiente semestre llegarán al Congreso de la República las reformas a la Ley 30 y a los servicios públicos.

“Son las reformas que nos gritaron en la plaza pública antes de ganar la Presidencia”, aseguró el jefe de Estado.

“Serán los proyectos del próximo semestre: la reforma a los servicios públicos para que el eje del servicio público no sea el empresario que se gana el billete a manos llenas, sino sea el usuario y la usuaria del servicio público en Colombia”, aseguró el mandatario

Marchas a favor de las reformas - Foto: Esteban Vega La Rotta

Y agregó: “Vamos por la reforma de la Ley 30 de educación superior para que la juventud colombiana pueda acceder a un derecho que es educarse, porque educarse es también en el ser humano poder vivir con dignidad. Son las reformas que nos gritaron en la plaza pública antes de ganar la Presidencia de la República”.

El anuncio del mandatario se dio durante un discurso sobre la Carrera Séptima de Bogotá, cerca a la Plaza de Bolívar, desde donde aseguró que algunos sectores buscan tumbar las reformas que promueve su Gobierno para luego sacarlo de la Presidencia, en lo que, según él, sería un “golpe de estado”.

“Una vez tumben las reformas, piensan destruir al presidente en la Comisión de Acusaciones para hacer lo mismo que se hizo en el Perú, es decir, llevar al presidente a la cárcel y cambiar el Gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo. Se llama eso un golpe blando, es un golpe de estado, es un golpe contra la voluntad popular”, dijo Petro, mientras sus seguidores lo vitoreaban.

El presidente Gustavo Petro fue denunciado ante la Comisión de Acusación - Foto: Semana

Luego de irse contra el Gobierno, el turno en la crítica de Petro fue para las encuestadoras y quienes divulgan estos estudios de opinión. Según el mandatario, los malos resultados que ha tenido últimamente en estas mediciones son “una estrategia” para “destruir” el apoyo a su Gobierno.

“Nos sacaron unas encuestas mentirosas, las encuestas de verdad nos dicen que aún somos la mayoría popular de Colombia, sacaron esas mentiras porque hay una estrategia, una estrategia que debemos entender y confrontar, quieren destruir el apoyo popular del Gobierno para tener un Gobierno solo, quieren aislar al Gobierno de Petro de su pueblo, quieren construir desconfianza en la base popular”, manifestó.

El mandatario hizo un vehemente llamado al Congreso de la República para que apruebe los proyectos de ley radicados por su Gobierno.

Le solicitamos que apruebe las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos, esta no es una solicitud violenta, esta no es una solicitud armada, esta es una solicitud popular, que nace de las entrañas del territorio excluido. Es un mandato popular, podemos discutirla, podemos aceptar cambios, pero ninguno que acepte la posibilidad de la garantía de los derechos de la gente.

Y luego lanzó una dura advertencia: “si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, en cada calle, en cada municipio, a defender el triunfo, el mandato popular”.

Laura Sarabia, Gustavo Petro, Armando Benedetti audios - Foto: Esteban Vega / Juan Carlos Sierra / Getty Images

Petro se refirió también al escándalo que rodea a su Gobierno por las denuncias de interceptaciones ilegales.

“Nos han acusado, han dicho, casi que sin ética, que nosotros chuzamos teléfonos, acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia. Abrimos las puertas, no tenemos nada que ocultar, allá entraron y vieron hasta las arañas y las telarañas, de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros, sino el Gobierno de Santos y de Duque, vieron los aparatos, solo hay computadores para definir las avanzadas del presidente cuando va una región, no encontraron máquinas de interceptación porque este Gobierno no intercepta a nadie, no mienta”, apuntó el jefe de Estado.