Lo último: Claudia López radicará en el Congreso proyecto de ley para que Bogotá pueda tener una policía local

Al término de un consejo de seguridad celebrado este miércoles 7 de junio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en compañía del secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia; del secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, y del secretario Jurídico, William Mendieta, anunció que impulsará en el Congreso de la República tres proyectos de ley que se requieren para disminuir los indicadores de delitos y mejorar la convivencia en la capital del país.

Uno de esos proyectos de ley que se radicará en el Congreso el próximo 20 de julio, cuando inicie la nueva legislatura, es una reforma constitucional que le permita a Bogotá tener una policía local con agentes civiles.

Consejo de seguridad en el que se acordó radicar una reforma para que Bogotá pueda tener una policía local. - Foto: Alcaldía de Bogotá

“Se requiere una reforma constitucional y legal, porque la Constitución dice que sólo puede haber una Policía en el país y que el comandante en jefe es el presidente de la República; por consiguiente, lo que vamos a solicitar es que se le permita a Bogotá Distrito Capital tener unos agentes civiles de policía propios que complementen y apoyen las labores de la Policía Nacional”, explicó la alcaldesa López.

De acuerdo con la mandataria distrital, este jueves enviará una carta al presidente Gustavo Petro, solicitando su apoyo en esta iniciativa. Explicó que, por ahora, lo primero que se requiere es que el Congreso le autorice a Bogotá tener esa policía local y una vez se apruebe esa reforma en el Legislativo, el Concejo de la ciudad tendría que entrar a reglamentar cómo sería la estructura de esa policía local y cuántos agentes civiles entrarían a ejercer esas nuevas labores.

“Sería algo parecido a lo que tenemos con los agentes civiles de tránsito, ya tenemos cerca de 300 agentes y esperamos llegar a 500, pero estos agentes de tránsito no son para que desconozcamos a la Policía Nacional de Tránsito, porque la Policía Nacional se dedica a otras prioridades como, por ejemplo, los planes retorno, mientras que los agentes civiles sí se dedican a los mal parqueados, a los ciclomotores; es decir, se dedican más a temas de ciudad y eso es lo que buscamos con los nuevos agentes civiles de policía que podamos tener en Bogotá”, comentó López.

La mandataria distrital radicará esta reforma en el Congreso luego de que en meses pasados Bogotá haya financiado la formación de 3.000 policías con el objetivo que se quedaran en la ciudad, pero irónicamente estos uniformados después fueron redistribuidos a otras zonas del país.

“Con los impuestos de los bogotanos pagamos la formación de 3.000 policías para que se quedaran en la ciudad y el resultado fue que el Gobierno nacional no nos cumplió y nos quitó los policías que pagamos. Entonces no podemos seguir en un círculo vicioso en el que la seguridad no mejora tanto como quisiéramos, pagamos para tener más policías y nos los quitan, eso es trampa a los bogotanos y a sus prioridades”, enfatizó la burgomaestre.

Alcaldesa Claudia López liderando el consejo de seguridad. - Foto: Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con la alcaldesa López, “Bogotá tiene hoy, en el año 2023, igual número de policías de los que tenía en 2016, eso es inadmisible; de manera que he llegado a la conclusión que la mejor manera de apoyar a nuestra Policía Nacional es crear una policía local, unos agentes de civiles de seguridad y convivencia que pague la Alcaldía y se queden en Bogotá”.

Algunas de las prioridades de esa policía local serían: “Combatir el acoso contra las mujeres; combatir el hurto y el atraco en las calles, en el transporte público; combatir la extorsión a comerciantes y extranjeros, eso puede no ser tan sexy como combatir a ELN, pero esas son las prioridades de la ciudad”, indicó López.

Imposición de comparendos

El segundo proyecto de ley que radicará la alcaldesa Claudia López en el Congreso de la República, el próximo 20 de julio, es una iniciativa con la cual se permita que funcionarios públicos en Bogotá, diferentes a policías, puedan imponer órdenes de comparendos.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en compañía del secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia; del secretario de Gobierno, Felipe Jiménez; y del secretario Jurídico, William Mendieta - Foto: Alcaldía de Bogotá

“Cuando yo era senadora tramitamos con un amplio consenso una reforma integral al Código de Policía, pero la verdad ya aquí como la alcaldesa me he dado cuenta [de] que hay un pequeño tema operativo que resta, y es que resulta que para imponer comparendos, sellamientos, sanciones a contravenciones de convivencia, como el vecino que hace ruido, o el bar que incumple las normas, se requiere la presencia de un policía para imponer el comparendo, y lo que solicitamos es que un inspector de policía o funcionarios de las alcaldías locales puedan imponer ese tipo de multas y sanciones a las contravenciones”, señaló López.

Régimen de tratamiento penal alternativo

Por último, la alcaldesa López enfatizó en que seguirá impulsando un proyecto de ley que ya hace curso en el Congreso de la República, pues irá a segundo debate, con el cual se da la creación del régimen de contravenciones especiales o pequeñas causas para darles un tratamiento procesal y penitenciario especial.

Alcaldesa Claudia López - Foto: Alcaldía de Bogotá

“Es una reforma para reducir la impunidad. Ocho de cada diez delincuentes, sobre todo ladrones que capturamos en flagrancia, terminan quedando libres por ambigüedades legales o procedimientos muy engorrosos, entonces es un proyecto para crear un procedimiento judicial más expedito. Todos sabemos que capturar a un atracador de celulares y mandarlos diez años a La Picota no se va a resocializar, pero dejarlo libre para que siga atracando tampoco es la solución, entonces estamos proponiendo un procedimiento intermedio en el que hay captura, hay detención efectiva de no más de dos años, hay justicia penal y restaurativa”, subrayó López.