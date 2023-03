Alcaldesa Claudia López dijo que la Policía estafó a Bogotá, frente a formación de uniformados

Este jueves, durante la rendición de cuentas para los ciudadanos frente a las inversiones hechas en la ciudad en la actual administración distrital, la alcaldesa Claudia López acusó a la Policía Nacional sobre la formación de uniformados para estar en la capital.

Inicialmente, en su discurso en el Movistar Arena, la mandataria de la capital dijo: “Estamos aquí para contarles cómo vamos, en qué hemos mejorado, en qué tenemos que mejorar. Estamos aquí para darles las gracias a todos los jóvenes, a las mujeres, a los empresarios, a las familias de Bogotá, porque es gracias a sus impuestos, a sus aportes, a sus iniciativas que hemos logrado superar la pandemia, superar la muerte, superar la pobreza”.

Posteriormente, haciendo referencia a los impuestos, la alcaldesa habló de una situación que ha criticado en diversas oportunidades, y es la cantidad de policías con las que se cuenta actualmente en la ciudad.

Explicó además que con los recursos de los impuestos de los bogotanos, se había pagado la formación de nuevos policías para incrementar el personal disponible, que actualmente supera los 17.000.

“Quiero contarle a Bogotá una cosa que me parece indignante, y me reuní con el director General de la Policía porque me parece una estafa a Bogotá... Con sus impuestos nosotros pagamos la formación de 3.000 nuevos policías, porque Bogotá necesita más policías, somos muchos, 8 millones y solo tenemos 17.000 policías, deberíamos tener mínimo 23.000″, aseguró la alcaldesa.

Alcaldesa de Bogotá rinde cuenta de su gestión ante un Movistar Arena lleno de asistentes. - Foto: Twitter/ @ClaudiaLopez

Contó además que había llegado a un trato con el anterior gobierno para expandir la capacidad policial en la capital, que inicialmente fue cumplido por el Estado, pero, tiempo después, una gran cantidad de los uniformados que se sumaron a la fuerza pública del distrito, fueron trasladados hacia otros lugares del país.

“El gobierno anterior me propuso que si pagábamos la formación de los policías los dejaban en Bogotá. Bogotá pagó la formación de 3.000 policías, llegaron 1.500 en el 2021, en diciembre del año pasado otros 1.500, pero como les parece que ya se llevaron 1.500, o sea ya no tenemos 3.000 más”, puntualizó la alcaldesa.

Finalmente, López reprochó que Bogotá pague lo que según ella es responsabilidad del Ministerio de Defensa.

Robo masivo en un bus que cubría la ruta Bogotá-Facatativá

A pesar de los esfuerzos que han adelantado las autoridades y el Distrito para reducir los delitos de alto impacto en la ciudad, los delincuentes siguen causando zozobra en la capital del país. En las últimas horas, 19 pasajeros que se movilizaban en un bus intermunicipal que cubría la ruta Bogotá-Facatativá fueron víctimas de los ladrones en un robo masivo.

El bus se encontraba adelantado su ruta a la altura de la calle 13 en la localidad de Fontibón, cuando de un momento a otro, luego de que el conductor realizara una parada, se subieron tres delincuentes con armas de fuego y cuchillo para amenazar a los pasajeros y despojarlos de sus celulares, dinero y demás pertenencia.

En total, los delincuentes lograron robarse 13 celulares, entre otras pertenencias de valor, y se bajaron del vehículo y huyeron del lugar. De inmediato, las víctimas del hurto masivo dieron aviso a las autoridades y gracias a la ubicación de uno de los celulares que fue hurtado, se pudo dar con el paradero de los ladrones.

El presunto agresor fue identificado como Oscar Gustavo Valdez (imagen de referencia hombre apuntando con pistola). - Foto: Getty Images / Paul Bradbury

Fue así como uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron dar con la captura de dos de los delincuentes, mientras que el otro sujeto logró huir. Así mismo, los uniformados lograron recuperar los 13 celulares hurtados, entre otras pertenencias.