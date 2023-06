“No me sorprende que digan que no tengo popularidad, en campaña ni me tenían en cuenta”: el reclamo de Francia Márquez en la marcha

Francia Márquez, vicepresidenta de la República, fue una de las protagonistas de la manifestación a favor de las reformas del Gobierno nacional. En su discurso, la vicepresidenta reaccionó a las últimas encuestas, en la que se desploma su aprobación y crece su desaprobación hasta un 59 %.

De acuerdo con la vicepresidenta, la “verdadera encuesta” fueron los manifestantes que salieron a las calles a defender el Gobierno.

“Juntos tenemos que seguir caminando. Salieron encuestas a decir que el pueblo colombiano ya no quiere a Gustavo Petro y a Francia Márquez. Aquí está la verdadera encuesta. Esta es la verdadera encuesta. Es la encuesta del pueblo colombiano”, dijo Márquez.

Francia Márquez también se dirigió al público en la Plaza de Bolívar. - Foto: Vicepresidencia

La vicepresidenta también recordó el trato hacia ella en campaña, cuando “ni siquiera la tenían en cuenta” y posteriormente dio la sorpresa en las consultas interpartidistas, ocupando el segundo lugar en el Pacto Histórico.

“A mí no me sorprende que digan que no tengo popularidad. Si recuerdan, en campaña, ni siquiera me tenían en cuenta. Por eso, cuando fue la consulta, fue una sorpresa para ellos. No podían creer el poder del pueblo colombiano”, agregó.

“Yo no llegué aquí recibiéndole plata a narcotraficantes, como lo han hecho otros gobiernos”

La vicepresidenta también habló sobre el Ministerio de la Igualdad y, en medio de anuncios sobre los nuevos viceministerios, aseguró que no llegó a donde está por “plata del narcotráfico”.

“Los decretos están a punto de ser firmados por el presidente de la República. He escuchado, de manera mentirosa estos días, a medios de comunicación diciendo que el Ministerio de la vicepresidenta no avanza. Lo que no le dicen al país es que el Congreso en la ley dijo que teníamos seis meses para reglamentar esa nueva institucionalidad. Nos falta un mes y medio todavía. Estamos trabajando, ayer ya lo dijo el presidente. Las mujeres de Colombia tendrán un Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Dentro de ese Ministerio, siendo mujer y viniendo de donde vengo... Porque yo no llegué aquí con corrupción, yo no llegué aquí recibiéndole plata a narcotraficantes, como lo han hecho en otros gobiernos”, dijo Márquez.

La vicepresidenta aseguró que vio mujeres “vendiendo empanadas” para poder llevar a cabo su campaña a la Vicepresidencia.

“Vi a los jóvenes vendiendo camisetas para pintar grafiti. Para hacer murales. Vi a la gente sacando del bolsillo por este sueño, el sueño de un cambio, de un gobierno popular”, agregó la funcionaria.

De esta forma, tal como lo anunció el presidente el pasado martes, las mujeres, los negros, los indígenas y los campesinos tendrán viceministerios en el Ministerio de la Igualdad.

“Antes solo se tenía en cuenta a los jóvenes para hacer campaña para los partidos tradicionales y solo los tenían en cuenta para darles bolillo. Para sacarles los ojos cuando salían a protestar. Hoy la juventud colombiana tendrá un viceministerio. También, una población históricamente excluida y marginada, como son la comunidad LGBTIQ+ y las personas con discapacidad, también tendrán un viceministerio”, anunció Márquez.

La vicepresidenta también respondió a las críticas por su transporte en helicóptero: “Lo que no dicen es que este Gobierno está llegando a los rincones de este país a los que ningún presidente o vicepresidente ha llegado. Eso no lo dicen, a mí me pueden cuestionar por todo lo que quieran, pero jamás esperen de mí una corrupción, una tiranía o irme en contra de los derechos del pueblo colombiano”.

Finalmente, Márquez recalcó el objetivo de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro. “Los territorios merecen vivir sin miedo. Desde aquí seguimos convocando a los actores armados que quieren seguir haciéndole la vida imposible a los campesinos, a los indígenas, a los negros, a las mujeres y a la juventud. Este es el momento histórico para que juntos construyamos la paz de Colombia”.