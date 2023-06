Presidente Petro advirtió a su gabinete en plenas marchas en la Plaza de Bolívar: “Ministro o ministra que no haga caso, se va”

Uno de los puntos que más llamó la atención del discurso del presidente Gustavo Petro este 7 de junio, durante las marchas a las que convocó en respaldo a las reformas radicadas por su Gobierno en el Congreso de la República, fue la advertencia que dejó a su gabinete de ministros, renovado recientemente.

En la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el jefe de Estado pidió a los ministros obedecer el mandato popular, es decir, respaldar las reformas de las que habló durante su campaña presidencial y que hoy están en trámite en el Congreso. Así mismo, se refirió a la necesidad de asambleas populares a lo largo y ancho del territorio nacional.

Movilización de trabajadores en apoyo a las reformas propuestas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. - Foto: Twitter: @MafeCarrascal

“Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular, el que no haga caso se va. Es el cumplimiento del programa de Gobierno, ustedes lo vigilarán. Cada asamblea debe tomar decisiones sobre su región, sobre su territorio, sobre la paz, sobre la capacidad de movilizarse, no 100 mil o 200 mil, esta es la antesala, nos vamos a movilizar millones en Colombia. No solo los 11 millones que votaron por el poder popular”, sentenció.

Aludiendo a la búsqueda de respaldo a las reformas pensional, laboral y a la salud que tanta suspicacia han generado en algunos sectores de la política, comentó: “El pueblo que eligió al presidente sigue con el presidente y tanto el pueblo como el presidente quieren volver realidad el programa de gobierno por el cual el pueblo votó”.

El presidente Petro además resaltó la preponderancia de la paz en su Gobierno y utilizó uno de sus eslóganes de campaña.

“Ese programa dice que Colombia debe ser una potencia mundial de la vida, ese programa dice que para ser potencia de la vida, Colombia debe estar en paz, que el objetivo de la paz es el mayor deseo de la sociedad colombiana”.

Gustavo Petro, en su discurso en el centro de Bogotá este 7 de junio. - Foto: AP

Entre otras, el mandatario colombiano pidió a la ciudadanía apoyar en las calles el trabajo que ha venido haciendo el Gobierno para radicar reformas.

“Este Gobierno hasta la muerte estará al servicio de ustedes, pero ustedes, por favor, no tengan pereza de salir a la calle, llegó el momento de luchar, con la fuerza y la dignidad y la alegría y la cultura. No vamos a luchar con armas, hoy las armas están al servicio del pueblo. No nos dejen solos, acompañen, luchen. (...) Hacía falta el pueblo en las calles, creían que estaba dormido. Ahora es que van a sentir al pueblo, con más decisión, con mucha más decisión, porque decisiones son lo que tenemos que tomar de ahora en adelante”, comentó.

Se avecinan dos nuevas reformas: presidente Gustavo Petro

En medio de un fuerte discurso, con motivo de las marchas a favor de sus reformas, en el que arremetió contra las instituciones, el jefe de Estado anunció que la radicación de proyectos de su Gobierno va a seguir: el siguiente semestre llegarán al Congreso de la República las reformas a la Ley 30 y a los servicios públicos”.

Marchas a favor de las reformas, así lució la plaza de Bolívar. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Serán los proyectos del próximo semestre: la reforma a los servicios públicos para que el eje del servicio público no sea el empresario que se gana el billete a manos llenas, sino sea el usuario y la usuaria del servicio público en Colombia”, aseguró el mandatario

Y agregó: “Vamos por la reforma de la Ley 30 de educación superior para que la juventud colombiana pueda acceder a un derecho que es educarse, porque educarse es también en el ser humano poder vivir con dignidad. Son las reformas que nos gritaron en la plaza pública antes de ganar la Presidencia de la República”.