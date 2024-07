Otty Patiño cambió delegación que dialoga con los Shottas y Espartanos: explosiva carta contra el Alto Comisionado, sería la razón

Este martes 16 de julio, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, quien ha jugado un papel fundamental en dicha tregua que ha bajado los homicidios, extorsión y otros delitos en esa región del país, contó a través de un mensaje de whatsapp que no sería más jefe negociador.

SEMANA lo contactó pero él no entregó mayores detalles. Solo se limitó a informar que sobre las 11:00 de la mañana de este martes, se ofrecerá una conferencia de prensa para contarle al país lo ocurrido.

A él, por ejemplo, no lo han notificado de su salida, pero recibió una carta de agradecimiento por su labor en la noche de este lunes 15 por parte de Otty Patiño.

SEMANA conoció que entre los delegados del Gobierno y Patiño hay profundas diferencias porque algunos de ellos han reclamado al Alto Comisionado para la Paz acciones contundentes para afianzar los compromisos con esos dos grupos que han mostrado el interés de no seguir enfrentados en el territorio.

No obstante, lo que generó una fuerte división entre las partes fue una explosiva carta que la delegación le envió a Otty Patiño el 24 de abril de 2024.

Y sigue: “Luego de más de cinco meses de su llegada a la Oficina del Alto Comisionado, ahora Consejería Comisionada de Paz, no ha sido posible que usted se reúna con la delegación del Gobierno Nacional, y vemos con preocupación que varios temas y requerimientos puestos en su conocimiento en repetidas ocasiones, siguen sin ser atendidos , esta situación ha generado que la delegación gubernamental, incumpla varios de los compromisos adquiridos en el Espacio de Conversación Socio jurídica, lo que a su vez tiene implicaciones negativas sobre el proceso de paz y afecta la sostenibilidad de los esfuerzos realizados por esta delegación para disminuir la violencia en el Distrito de Buenaventura”.

Le dijeron en ese momento que ninguno de los avances se había podido concretar durante los últimos meses, “algunos de los asuntos pendientes por parte de su despacho son los siguientes: 1. No se ha adelantado la contratación del equipo de trabajo requerido para adelantar las gestiones propias del proceso de paz, aunque el equipo de asesores de este proceso ha completado los trámites para su contratación desde hace varios meses, se nos informa que usted no ha autorizado que la misma se concrete. 2. Aunque en el año 2023, se dejaron reservas por valor de 2.999.027 millones para el desarrollo de actividades relacionadas con la construcción de paz en Buenaventura, a la fecha esta delegación no ha recibido información oficial sobre los mismos, por lo que requerimos conocer la ubicación actual de éstos recursos y que se realice un ejercicio de concertación para su inmediata inversión en Buenaventura, considerando que se está acabando el cuarto mes del año 2024, sin que se hayan ejecutado los recursos de la vigencia 2023″.