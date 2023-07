“Pagar por no matar”: cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, hizo lo mismo y la criminalidad se disparó, esta es la radiografía de lo que ocurrió

“Les vamos a pagar por no matar”. Esa fue la frase con la que el presidente Gustavo Petro explicó la puesta en marcha del programa Jóvenes en Paz, una de las apuestas más polémicas de su administración. La idea de este proyecto, según indicó el propio mandatario, es otorgar una renta de un millón de pesos mensuales a quienes pertenecen a las bandas criminales o que están en riesgo de ser reclutados por estos grupos, a cambio de que estudien y se formen para ingresar al campo laboral. En otras palabras, como lo aseguró Petro, “arrebatarles estos jóvenes a la delincuencia”.

A pesar de que las críticas se han desatado en los últimos días, la realidad es que este programa, que ya se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo, no es nuevo y fue implementado por Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Según el mandatario, cuando fue desarrollado en la capital del país, Jóvenes en Paz contribuyó “de manera importante en la disminución de los índices de delincuencia” en la ciudad. No obstante, si el objetivo del programa, tal como lo plantea Petro, era aminorar los hechos de violencia y delincuencia mediante un pago mensual a los jóvenes que delinquían, las cifras de la Alcaldía no lo respaldan.