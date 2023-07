Jóvenes en Paz, que entregará ‘renta’ a integrantes de bandas para que salgan de sus filas, estará a cargo de Francia Márquez

Por orden del presidente de la República, Gustavo Petro, el polémico programa Jóvenes en Paz, que pretende entregar una ‘renta ciudadana’ a peligrosos integrantes de bandas para que salgan de sus filas a cambio de que inicien procesos de educación, estará a cargo del Ministerio de la Igualdad y Equidad, de la vicepresidenta Francia Márquez.

Petro detalló que Jóvenes en Paz estará en una subdirección de la Juventud de la recién creada cartera que lidera Francia Márquez, mano derecha del mandatario colombiano, ministerio que ha recibido agudas críticas por un supuesto exceso de burocracia para su operación.

“Esos jóvenes excluidos también tienen un espacio en el Ministerio de la Igualdad y por eso hemos construido una subdirección de Juventudes en el ministerio, de la juventud excluida. Ahí queremos que se puedan realizar varios programas en los días que están por venir”, sostuvo Petro.

Agregó en su declaración: “Jóvenes en Paz poder entregarle al joven una posibilidad en la vida antes de caer en una banda criminal, antes de portar un fusil ilegal y antes de que dispare el fusil en contra de otro joven de la misa raza, de la misma pobreza, solo porque tiene otro uniforme, otra sigla o porque es del Estado”.

“No podemos tener un país digno mientras los jóvenes maten a los jóvenes y eso va en cualquier sentido, Jóvenes en Paz, jóvenes que puedan estudiar, jóvenes que puedan trabajar y jóvenes que puedan crear poesía y arte o jóvenes que puedan investigar”, sentenció Petro.

Presidente Petro destapó sus cartas

El presidente de la República encendió la polémica por el anuncio que hizo el pasado domingo 4 de junio sobre una “renta ciudadana” para los integrantes de peligrosas bandas delincuenciales como las que tienen actividades ilegales en las comunas de Medellín, en Antioquia.

El mandatario colombiano destapó sus cartas sobre la negociación sociojurídica que su gobierno del Pacto Histórico quiere implementar con integrantes de estructuras criminales urbanas.

En ese sentido, el jefe de Estado indicó que su deseo es que los miembros de esas bandas que vienen sembrando el terror en la ciudadanía en diferentes ciudades de Colombia ingresen a su programa de Jóvenes en Paz, con el requisito de que se eduquen.

“La posibilidad de llegar a una Medellín completamente en paz se abre paso. Quiero que los jóvenes que hoy integran las bandas en las comunas populares en Medellín y en los barrios de los municipios de Valle de Aburrá pasen al programa Jóvenes en Paz: una renta ciudadana a cambio de educarse”, trinó Gustavo Petro en esa ocasión.

Finalizó el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Un tema a tratarse en la mesa sociojurídica que se abre entre los jefes de bandas en la cárcel de Itagüí”.

El presidente Petro sostuvo hace semanas que aprobaba el programa de “renta básica ciudadana”, la cual fijó un recurso de 500.000 pesos a las familias más vulnerables de Colombia, mismo monto que se destinaría para los jóvenes que salgan de las bandas delincuenciales para ingresar al programa Jóvenes en Paz.

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo lanzó fuertes críticas al Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez: “Su estructura debe ser simplificada radicalmente”

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo no es enemigo del gobierno del presidente Gustavo Petro; sin embargo, su distanciamiento con la Casa de Nariño le ha permitido opinar con libertad sobre lo que no está de acuerdo.

Este martes 4 de julio, el exfuncionario y reconocido economista no ocultó su molestia con la estructura del Ministerio de la Igualdad que dirigirá la vicepresidenta Francia Márquez.

“La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco, sino máximo dos viceministerios, como ocurre en otros ministerios; no 20 direcciones generales, sino unas cinco; y ningún delegado en los departamentos”, dijo textualmente el exministro.

Ocampo era el hombre que manejaba y cuidaba las finanzas de la nación, al menos, en los primeros nueve meses de la administración Petro. Por eso, sabe como pocos el peso financiero que podría generarle al Estado la carga burocrática de dicha entidad que fue aprobada recientemente por el Congreso. Además, el MinIgualdad nació en un gobierno que desde la campaña presidencial prometió reducir gastos desde todos los frentes.