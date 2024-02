Paloma Valencia mandó a tranquilizar al presidente Petro: “en Colombia no hay una ruptura institucional”

La congresista del Centro Democrático aseguró que el país no tiene una ruptura ni un intento de Golpe de Estado y le recordó al mandatario colombiano que no es la primera ocasión en la que la Corte Suprema de Justicia le dice “no” al jefe de Estado de turno.

“El presidente Petro se tiene que tranquilizar. En Colombia no hay ruptura institucional ni intento de golpe de Estado. Hay instituciones difíciles, un diseño institucional complejo. No es la primera vez que a un presidente no le eligen fiscal, al presidente Uribe no se lo eligieron por años; y aún con su alta popularidad, la Corte dijo que no lo podían reelegir, y el Congreso le tumbó varios proyectos, es normal, así funciona el sistema de pesos y contra pesos”, sostuvo Paloma Valencia en un comunicado.