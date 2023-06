“Parecen venecos”: despectivo comentario de Carlos Ramón González a periodistas que cubrían gira presidencial en Francia

Todo un revuelo causó la decisión del presidente Gustavo Petro de alargar su viaje a Francia durante un día más de lo planeado y mucho se especuló de lo que sucedió en esas horas. Sin embargo, hasta el momento, había pasado desapercibido un hecho que involucra a los reporteros que se encontraban en la comitiva, acompañando al mandatario en su visita al país europeo.

Según contó el periodista Luis Carlos Vélez, director de La FM, los comunicadores habrían recibido un trato denigrante como consecuencia de la decisión del mandatario de hacer el cambio.

Vélez aseguró que, tras testimonios reservados que recogió de algunos comunicadores que se encontraban allí, fueron momentos de incertidumbre en el que esperaron al presidente, pero nada que llegaba. “Pasaban las horas y nada se conocía sobre el retorno o el paradero del mandatario”, aseguró Vélez, según dijo, a las afueras de la Embajada en París.

#ParecenVenecos en medio de la confusión y desaparición del presidente, el equipo de prensa que acompañaba al mandatario esperaba a las afueras de la embajada en Paris. Pasaban las horas y nada se conocía sobre el retorno o el paradero del mandatario — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) June 26, 2023

Además, que se encontraban en la acera, sin comida, sin hotel y sin ropa para cambiarse porque sus maletas ya estaban en poder de la Casa Militar, protocolo necesario en todos los viajes de este tipo para hacer las correspondientes verificaciones de seguridad.

Incluso, SEMANA conoció que el director del Dapre, Carlos Ramón González, que llegó a la Embajada y vio la condición en la que estaban los periodistas, lanzó un comentario xenófobo a modo de ‘chiste’ que no cayó bien en los comunicadores. “Parecen venecos”, aseguró.

Según Vélez, esa noche tuvieron que buscar hotel o un lugar donde quedarse, pero no todos lo lograron. “Algunos de ellos pernoctaron en la casa de la Embajada en colchones y otros lograron reservaciones”, aseguró el director de La FM.

El comunicador contó que al día siguiente, es decir, el sábado, seguía la incertidumbre y nadie sabía para dónde y a qué hora saldrían, mucho menos del paradero del presidente Petro. “Dos fuentes independientes le aseguran a este reportero que miembros de Casa Militar dijeron: ‘se nos volvió a perder’”, contó Vélez.

Por los cambios repentinos del mandatario en su agenda, los comunicadores tuvieron que buscar dónde pasar la noche. - Foto: AP

Luego de varias horas, cuando ya era sábado por la noche, y al ver la situación, Casa Militar tuvo que ubicar a los cerca de 10 periodistas que hacían parte de la comitiva. Para ese momento, aún no se sabía del paradero del presidente. “Nadie daba información, aunque se especulaba que estaba con su hija”, contó Vélez.

Vélez aseguró que finalmente el vuelo salió desde París a Bogotá el domingo y que los periodistas no vieron al presidente en el avión ni hubo aclaraciones adicionales. “Para este hilo hablé con múltiples periodistas que no quieren que los cite. Temen que no los dejen viajar de nuevo con el jefe de Estado. Entretanto: ¿dónde estaba el presidente?, ¿inventaron una excusa para cubrirle la espalda?”, preguntó el periodista, quien anunció que mañana en su programa matutino contará más detalles de este caso.

Todavía es un misterio de dónde estaba Petro esas horas, pero las versiones más fuertes apuntan a que se encontró con una de sus hijas, que reside en ese país. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

¿Qué pasó con el presidente esas horas?

Todavía sigue siendo un misterio lo que hizo Petro durante esos momentos en el que los periodistas lo esperaban a las afueras de la Embajada en París.

Lo que se sabe es que el sábado 24 de junio se emitió un decreto firmado por el mandatario en el que se argumentó el cambio de la agenda “por razones de orden técnico aeroportuarias” y que, por lo tanto, regresaría el 25 de junio.

Una de las primeras versiones que surgió es que se reuniría con una empresa para un billonario negocio de aviones de combate para el país. Sin embargo, según Vélez y otras versiones de periodistas que estuvieron allí, la reunión nunca habría existido y no se dio.

Presidente Gustavo Petro y el mandatario de Francia Emmanuel Macron. - Foto: Presidencia

Otra de las versiones fuertes sobre lo que habría hecho Petro en esos momentos, según también le contaron algunos comunicadores que estuvieron allí a SEMANA, es que el mandatario habría aprovechado para reunirse con una de sus hijas que reside en ese país.

En todo caso, sigue siendo una incógnita lo que hizo el presidente Petro esas horas en Francia, mientras los comunicadores que lo esperaban para cumplir su labor tuvieron que vivir tratos denigrantes.