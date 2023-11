Partido Conservador niega que hayan apoyado la reforma a la salud, dicen que no acompañarán el proyecto del gobierno Petro

“Desde el Partido Conservador desmentimos la información que circula en redes sociales que dice que nuestros representantes a la Cámara votaron afirmativamente la reforma a la salud. La posición de bancada, es votar no a esta reforma y así lo seguiremos haciendo”, afirmó la bancada de derecha.

🚨 #Mentira Desde el Partido Conservador desmentimos la información que circula en redes sociales que dice que nuestros Representantes a la Cámara votaron afirmativamente la reforma a la salud. Nuestra la posición de Bancada, es VOTAR NO a esta reforma y así lo seguiremos… pic.twitter.com/owK8Y8bRkn

“Reafirmando mi compromiso con el país y la decisión del Partido Conservador frente a una reforma que pone en riesgo nuestro sistema de salud y la vida de todos los colombianos, reitero mi voto negativo a la reforma a la salud en el Congreso de la República y me veo en la necesidad de desmentir las noticias falsas que han circulado con la única intención de desinformar sobre mi voto y tergiversar el debate”, aseguró Jiménez.

El congresista dijo que apoyó la proposición de aplazamiento por la falta de “garantías fiscales”. Igualmente, mencionó que la reforma del Gobierno tiene varios problemas y muchas incertidumbres. “Es imposible predecir resultados distintos a un colapso irreversible del sistema. Como lo he mencionado, es necesaria una evaluación rigurosa de los costos a corto , mediano y largo plazo, teniendo en cuenta a todas las partes interesadas”, dijo el congresista conservador.

El Partido Conservador anunció que no respaldará la iniciativa. | Foto: juan carlos sierra-semana

Jiménez aclaró que si la reforma se mantiene como la plantea el Gobierno, no la suscribirá. “Mientras la reforma a la salud esté planteada de la manera en que el Gobierno y su bancada quieren, no contarán con mi apoyo en la Cámara de Representantes para aprobar el colapso inminente de la prestación de servicios y la garantía del derecho a la salud”, afirmó. El parlamentario invitó a los demás miembros de su bancada a hacer el mismo pronunciamiento.

El representante Juan Carlos Wills dijo que votarán negativo porque no están de acuerdo con el trámite de la reforma. “Surgen muchas dudas”, aseguró el congresista. Wills reclamó porque no se habría podido volver a sesión formal este martes y por lo tanto no sería válido lo que se discuta este miércoles y por eso el proyecto podría tumbarlo la Corte Constitucional si llega a revisarlo.