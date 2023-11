Katherine Miranda muestra las contradicciones entre la reforma Tributaria y la de Salud e insiste: ¿de dónde saldrán las fuentes de financiamiento?

Durante su argumentación en la plenaria de la Cámara, Miranda, quien ha sido una de las más críticas con la Reforma a la Salud, también mencionó las contradicciones con la Tributaria, por lo que expresó: “no solo es tener preocupaciones y cuestionamientos sobre el impacto fiscal de la Reforma Tributaria, concepto que hoy no existe. Lo único que teníamos hoy es una proyección hecha por el dr Ocampo”.

“Proyección que muchos miembros del Gobierno y del partido del Gobierno no aceptaban, pero sorpresivamente ahora sí la aceptan. El concepto no lo da un ponente, lo da el Ministerio de Hacienda, pero sobre todo lo que necesitamos es tener claridad frente a las fuentes de financiamiento porque 103 billones de pesos no se sacan de la manga”, señaló.