Fuerte agarrón entre los representantes Andrés Forero y David Racero en el debate de la reforma a la salud

El hecho ocurrió cuando se iba a levantar la sesión. Racero reclamó porque supuestamente las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical rompían el quórum para no discutir el proyecto. En ese momento dijo que Forero, según él, se salía durante el debate.

“Es la décima vez que se tiene que levantar la sesión por falta de quórum, promovido especialmente por el Centro Democrático y Cambio Radical que se sale continuamente de la plenaria, burlándose no solamente de la Cámara sino del país, de los colombianos. ¿Por qué no dan la cara?”, reclamó Racero quien aseguró que supuestamente se estarían “robando” el dinero de los colombianos por no sesionar.