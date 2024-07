Partido de la U desconoce resultados electorales en Venezuela y exige recuento de votos. Pide a Petro pronunciarse prontamente

“Desde el Partido de la U alzamos nuestra voz por lo sucedido en Venezuela. Los resultados electorales no son creíbles porque no hubo información auditable ni verificable. A los sectores de oposición no se les permitió tener acceso a las actas, ni auditar el software de transmisión y consolidación”, dicen en un comunicado.

La petición al Ejecutivo se hace al considerar que los escritos de la Cancillería no son claros y no se está sentando una postura clara sobre lo ocurrido ni sobre la transparencia requerida para estos procesos. “La opacidad en la información y la falta de garantías para la oposición durante el proceso conlleva a que, a estas alturas, sea ya imposible hacer un recuento o verificar la veracidad de los resultados otorgados, por lo que la posición del gobierno colombiano debe ser la de rechazarlos con vehemencia”.

A su turno, el senador Antonio Correa señaló que lo ocurrido no sorprende a nadie y por eso debe haber una auditoría internacional del resultado. “Hoy queda ratificado que en el hermano país no existe Democracia sino un pueblo atrapado por la opresión de una tiranía. Hago un pedido especial a EE. UU. Si no fueron capaces de ayudar a un proceso transparente, no sigan con el bloqueo a un pueblo que no tiene la culpa de la incapacidad internacional de censurar a un dictador indestronable y que se burla del mundo”, indicó el legislador.