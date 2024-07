Partido Verde dejará en libertad a las bancadas para elección del nuevo presidente de la Cámara

La cita, según la misiva, será a las 8:30 de la mañana del próximo miércoles 17 de julio en la sede del partido. Sin embargo, el documento volvió a generar malestar al interior de la colectividad, ya que desde un sector consideran que esta reunión no es oficial ni vinculante.

Así se lo dijeron fuentes a SEMANA, al tiempo que se confirmó que la colectividad, pese a que no quiere pronunciarse sobre el tema, tomó la decisión de no interferir en la decisión y dejará en libertad a las bancadas para esta elección, por lo que no irán con un candidato único.