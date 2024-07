Partidos en crisis: MinHacienda no gira $61.000 millones para su funcionamiento y no descartan cerrar sedes; están endeudados

Gabriel Jaime Vallejo, su director, le dijo a SEMANA que el partido uribista ha sido juicioso financieramente y tiene unas “prudentes” reservas, pero no son infinitas. “Si esos recursos no llegan en agosto o septiembre necesariamente vamos a tener que pedir un crédito para poder atender los eventos que teníamos este año ”, dijo.

Los partidos políticos pequeños y nuevos son los más sacrificados. El Ministerio de Hacienda le tiene que girar a Salvación Nacional 381 millones de pesos para funcionamiento más los dineros de la oposición y como no lo ha hecho, Enrique Gómez Martínez, su director, no descarta cerrar la sede ubicada en la Calle 73 con 10, en el norte de Bogotá.

“Yo estoy que cierro porque no puedo pagar los cargos que me exige la ley, me piden gerente, representante legal y auditor”, afirmó. Él ha conseguido donaciones y ha prestado de su bolsillo, pero llegó al límite. Los bancos no le prestan a Salvación Nacional porque es un partido pequeño. El representante legal del partido, Juan David Uribe, tuteló al CNE y al Ministerio de Hacienda.