¿Pasará la reforma a la salud? Esta semana se define su suerte y sin presidentes en el Congreso

Del 17 de abril al próximo viernes 21 se conocerá la suerte de la reforma a la salud en el Congreso de la República. En medio de la visita del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos, se sabrá si este proyecto bandera del gobierno se cae.

Pero el panorama no es alentador. Los presidentes del Congreso, Roy Barreras en el Senado y David Racero en la Cámara de Representantes, estarán ausentes debido a que estarán al lado del mandatario en el país del norte. Tanto Roy como David son piezas clave en este proceso.

“Agradezco al presidente Petro su invitación a que lo acompañe en la visita oficial a Washington y su intensa agenda intergubernamental, interparlamentaria, empresarial y académica en los Estados Unidos”, escribió Barreras en su cuenta de Twitter oficial.

Así manifestó el senador Roy Barreras la invitación del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos - Foto: Twitter @RoyBarreras

El proyecto vive momentos cruciales y el próximo martes a las 8:00 a. m, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, se sabrá si continúa su trámite o se archiva.

Ese día, cada una de las tres bancadas tendrá reuniones por aparte y con la presencia de sus líderes. Allí se espera que se tomen decisiones de fondo.

Por ahora, tienen claro que se trata de un mensaje como retaliación a sus líneas rojas en la reforma a la salud; sin embargo, consideran que de esa forma no se solucionarán las grandes grietas en la coalición de gobierno.

¿Se caerá?

Todo indica que así podría ser. Si la ministra de Salud, Carolina Corcho, decide no recoger las recomendaciones que piden los partidos de la coalición, verá que su propuesta naufraga. Pero si las incorpora, su proyecto habrá cambiado sustancialmente. “Si finalmente no es para hacer un cambio, no tiene sentido un esfuerzo desde el punto de vista del Gobierno y el Legislativo”, aseguró la ministra en un foro de la Andi.

Si la ministra de Salud, Carolina Corcho, decide no recoger las recomendaciones que piden los partidos de la coalición, verá que su propuesta naufraga. - Foto: GUILLERMO TORRES reina-semana

El jueves 13 de abril, los directores de los tres partidos tradicionales, Dilian Francisca Toro (La U), Efraín Cepeda (Conservador) y César Gaviria (Liberal), le volvieron a dar un portazo a la iniciativa y a la ponencia. Reclamaron que no se hicieron los cambios solicitados y el desgaste se hizo evidente. “No vuelvo a asistir a más reuniones, ¿para qué?”, aseguró Cepeda.

El mismo Cepeda reclamó que solo se ha acogido alrededor del 30 % de las 133 proposiciones presentadas. Adicionalmente, sigue habiendo temas inamovibles para las bancadas que la ministra no quiere cambiar.

Por ejemplo, de 95 recomendaciones hechas sobre temas sensibles solo se habían aceptado 19, es decir, menos del 20 %.

César Gaviria, director del Partido Liberal le volvió a dar un portazo a la iniciativa y a la ponencia de la reforma a la salud.

Se trata de puntos relacionados con las tres grandes líneas rojas que han planteado los partidos: salvaguardar un modelo mixto, que haya libre elección del ciudadano de la gestora de salud (EPS) y eliminar los fondos regionales, porque consideran que le abriría la puerta a más burocracia.

Para la votación del martes, el Gobierno sabe que tiene los votos de cuatro miembros del Pacto Histórico, dos de la Alianza Verde, uno de los Comunes y dos de las curules de paz. Los cuatro congresistas del Partido Liberal seguirían el lineamiento de Gaviria y actuarían bajo la Ley de bancadas, lo mismo que los integrantes del Partido Conservador y de La U. Cambio Radical y Centro Democrático votarían negativo.

Efraín Cepeda, director del Partido Conservador, dijo que sus congresistas votarán según los lineamientos de la colectividad. - Foto: GUILLERMO TORRES reina-semana

La única manera en la que la reforma a la salud podría prosperar este martes es que la ministra Corcho y su equipo hagan las modificaciones que solicitan La U, el Partido Conservador y los liberales.