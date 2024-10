Pese a que Juan Fernando Cristo lanzó el acuerdo nacional, Petro ya lo había criticado; alertó que recibió una “puñalada trapera”

“Para pagarle la deuda al irresponsable de Duque, que la dejó. ¡No! Claro que nuestro camino sería más fácil si dijéramos, no, nosotros rechazamos esa deuda, no es legítima, porque se hizo a espaldas del pueblo, porque se hizo con sevicia y a traición, como usa principal arma de la política tradicional de Colombia, que le responde a una propuesta de acuerdo nacional con un golpe de Estado, la apuñalada trapera, que es la forma como se hace política tradicional en Colombia ”, dijo en esa ocasión Petro.

De la misma manera dijo en esa ocasión: “No es como Laureano Gómez pensaba, no es como los asesinos de Gaitán pensaban, no es como esa élite que se mató, no entre ellos, porque entre ellos tomaban whisky, sino que hacían matar al pueblo por una bandera roja o una bandera azul, 300 mil pueblos sin que haya una condena siquiera de los que perpetraron los crímenes y que continuaron después, no los que piensan diferente deben morir, dice el César de Colombia, mataron a la Unión Patriótica, aquí están los cadáveres”.