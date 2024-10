Senadora del Pacto Histórico cuestiona acuerdo nacional del ministro Cristo: “Legitima a quienes desconocen al primer gobierno popular”

Cristo, desde que llegó al ministerio, dejó claro que no estaba de acuerdo con la reelección presidencial, ni de Petro, ni de ningún gobernador o alcalde. Y, precisamente, eso es lo que busca la senadora Zuleta con un proyecto de ley que lleva meses redactando, pero que aún no radica en el Congreso, al parecer, por falta de firmas de los senadores.

Ese viernes quedó evidenciado que el acuerdo nacional que el ministro propuso desde Villa de Leyva, y que está en el escritorio del presidente Gustavo Petro para su firma, contempla la no reelección presidencial.

Gustavo Petro dijo que no le interesa la reelección presidencial, pero no ha detenido el proyecto de la congresista Isabel Cristina Zuleta. | Foto: Presidencia / guillermo torres-semana

De entrada, el ministro Cristo le dijo una vez más a Zuleta que rechaza su iniciativa y que no tendrá el respaldo de la Casa de Nariño para avanzar en su aprobación en el Congreso, una postura que desató nuevamente la furia de la senadora .

“El país ya se puso de acuerdo, ya eligió un presidente que se llama Gustavo Petro, estas ‘bases’ lo que hacen es legitimar a quienes desconocen al primer gobierno popular. No, ministro Cristo, nosotros podemos entender la necesidad de acuerdos en el Congreso, pero no nos venga con el cuento de que hay que apoyar su legitimación a quienes desconocen a nuestro gobierno”, respondió Zuleta.

Esta no es la primera vez que la senadora antioqueña cuestiona a Cristo.

Recientemente, cuando el ministro del Interior insistió en que no estaba de acuerdo con la reelección presidencial y que la iniciativa podría enturbiar el ambiente en el Congreso para las reformas del gobierno, Isabel Cristina Zuleta le dijo que él tenía interés en ser candidato presidencial en el 2026.

“Este gobierno también soy yo, y muchos otros, también son nuestras luchas. Es usted (Juan Fernando Cristo) el que quiere ser candidato presidencial y no le llega a los talones a Gustavo Petro, por eso desconoce la tradición mundial en la que la reelección es la constante, no la excepción. En las democracias consolidadas, la posibilidad de la reelección no es un temor sin sentido, sino una opción que amplía los derechos de los votantes a reelegir a quien consideren ha hecho un buen gobierno (sic)”, respondió.