Reelección de Petro: nadie quiere apoyar a la senadora Isabel Cristina Zuleta para radicar su polémica reforma en el Congreso

La razón: los congresistas creen que el país no está para meterse en una discusión inocua porque la reelección presidencial se prohibió en el país y la democracia está funcionando correctamente. Como si esto fuera poco, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentó el Acuerdo Nacional de Petro y uno de los puntos principales es el “respeto a las normas electorales y al calendario electoral” por lo que se da un portazo a la propuesta de Zuleta con un rotundo no a la reelección.

En el Senado creen que se debe hablar sobre propuestas importantes y que ayuden a los colombianos. El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, dijo que la reelección a nadie le interesa en este momento. “La ciudadanía no puede caer otra vez en los cantos de sirena porque en dos años ha demostrado la ineficiencia”, dijo.

Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, explicó que el anuncio del ministro Cristo y la insistencia de Zuleta son la muestra perfecta de la descoordinación en el Ejecutivo. “Si entre ellos mismos no se ponen de acuerdo, no se entiende cómo lograrán consensos con otros sectores. Los grandes temas requieren una hoja de ruta clara”.

El senador Carlos Julio González considera que el sistema de pesos y contrapesos en Colombia está funcionando de manera armónica y el proyecto de Zuleta solo generaría polarización. “La salud de la democracia depende de la independencia de los poderes y del respeto por las reglas de juego y la estabilidad, eso significa no hacer cambios que afectan al país y generan polarización”.

El exvicepresidente del Senado Didier Lobo dijo que así Zuleta radique su proyecto, no es suficiente un acto legislativo para revivir la reelección presidencial. “Ni en su partido hay consenso. Ellos deben ponerse de acuerdo y constitucionalmente no existe la reelección en Colombia y nadie quiere reelegir a Petro”.

Uribe se paró de frente ante simbólico intercambio de sombreros entre Petro y Mancuso: “La paz no es un juego ni un teatro de compadres”

Contexto: Uribe se paró de frente ante simbólico intercambio de sombreros entre Petro y Mancuso: “La paz no es un juego ni un teatro de compadres”

En el Partido Conservador tampoco le jalan a esta propuesta y el senador Nicolás Echeverry tiene la certeza de que no se conseguirán las firmas para radicar el proyecto. “La confianza se encuentra minada y no hay indicadores de un acuerdo nacional para hablar de reelección. No estoy de acuerdo con eso”.