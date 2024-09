Senadora Isabel Zuleta paró en seco al ministro Cristo: “Quiere ser candidato presidencial y no le llega a los talones a Petro”

Gustavo Petro dijo que no le interesa la reelección presidencial, pero no ha detenido el proyecto de la congresista Isabel Cristina Zuleta. | Foto: Presidencia / guillermo torres-semana

“Este gobierno también soy yo, y muchos otros, también son nuestras luchas. Es usted (Juan Fernando Cristo) el que quiere ser candidato presidencial y no le llega a los talones a Gustavo Petro, por eso desconoce la tradición mundial en la que la reelección es la constante, no la excepción. En las democracias consolidadas, la posibilidad de la reelección no es un temor sin sentido, sino una opción que amplía los derechos de los votantes a reelegir a quien consideren ha hecho un buen gobierno” (sic), respondió.

Según ella, “es un error pedir que esté el presidente (ni él ni ninguno del gobierno deben estar), pero también es un error pensar que porque no está, no se debe dar la discusión. Le hace daño a la democracia cualquier forma de cercenar sus posibilidades, lo que necesitamos es la ampliación de la democracia, no su reducción basada en miedos y no en argumentos”.