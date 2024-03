Petro aceptó los diálogos de paz territorial propuestos por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta

El primer mandatario también puntualizó: “Ya no se trata de firmar un acuerdo de paz entre gente armada, la verdad, no le sirvieron al territorio, aquí dicen: ni guerrilleros del EPL, ni paracos, ni Farc, y hasta yo diría, ni Clan del Golfo, si aquí el acuerdo no es la transformación del territorio, lo demás es carreta, lo demás puede servir, pero si hay una transformación del territorio y esta es una responsabilidad del gobierno y el gobierno lo sabe. O es capaz como no lo ha hecho la oligarquía colombiana en 200 años, en estos tres años es capaz de transformar el territorio o no hay paz. Lo hemos puesto como un objetivo del litoral pacífico y ahora es lo que yo llamo los ‘sures del Caribe’, la segunda región más pobre de Colombia”.