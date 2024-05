Petro asegura que “aún hay ministros y ministras que les da miedo” transformar el país. Les pidió dar un paso atrás

“Lo que queremos es transformar en realidad este país, cosas podemos hacer ya. Aún hay ministros y ministras que les da miedo, temen. Otros van adelante. Todavía ustedes lo ven, nos quieren cercar. Que no movemos un pie aquí y ya nos cae la Procuraduría. Ya nos cae, no sé quién, ya nos cae, si sé cuándo ”, indicó.

“El poder constituyente no es una frase lanzada por ahí al calor de un discurso allá en Cali. Es una propuesta para la historia. El poder constituyente no es para ver si me reeligen, como dice Uribe. Yo no soy como Uribe. No soy adicto al poder”, aseguró en su discurso.