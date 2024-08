Petro celebró la medalla de plata que ganó Ángel Barajas, pero cometió error en el nombre del cucuteño

No pasó desapercibido para el presidente Gustavo Petro la histórica medalla de plata que obtuvo este lunes 5 de agosto, el deportista oriundo de Cúcuta, Ángel Barajas.

Estos son algunos de los comentarios de los internautas: “Se apellida Barajas, no Barjas.

Se pone nombre real y foto de perfil. Aprende a no ser un bot cobarde.

“Y no gracias a usted y su mediocre gobierno q ha reducido el presupuesto de ayuda y los premios a los deportistas. Además tienen convertido ese ministerio de deporte en un fortín de pago burocrático!”, otras críticas a Petro.

“Es un niño, pero es histórico”: Madre de Ángel Barajas no se contuvo y lloró en vivo por la medalla de plata de su hijo en los Olímpicos París 2024

Su madre, Angélica María Vivas, que estaba presente en el lugar, no contuvo su emoción y en medio de lágrimas y un emotivo llanto reaccionó a la medalla de plata que se llevó su hijo. La mujer aseguró que habló con el deportista el día antes de la competencia y le pidió que estuviera tranquilo y que dejara todo en manos de Dios.

“Bueno, se sabe que la gimnasia es un deporte de alta complejidad y de alto riesgo ¿No? Yo no quería ver ni nada, no quería ver nada. No tengo palabras, mucha emoción. Gracias a Dios pudimos conseguir la medalla tan anhelada y bueno, a disfrutar”, relató Youri.