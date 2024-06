Petro dijo que a su Gobierno entró una banda de corrupción en la UNGRD, pero fue él quien nombró a Olmedo López en esa entidad

En medio de ese profundo escándalo que sacude al Gobierno nacional del llamado cambio, con varios funcionarios salpicados, el presidente de la República Gustavo Petro habló sobre ese tema en particular por medio de su cuenta personal de X.

Sneyder Pinilla, a explicar en la Corte Suprema graves señalamientos contra Iván Name y Andrés Calle por la corrupción en la UNGRD

Sin embargo y algo que no menciona en el mensaje el presidente Petro, es que él fue quien nombró y posesionó al frente de la Unidad de Gestión de Riesgos a Olmedo López.

Cabe señalar, que la semana pasada el jefe de Estado, frente al escándalo de corrupción que estalló en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reconoció que su Gobierno no ha podido cuidar bien los recursos públicos.

“Si el ejemplo no está arriba, no hay formas de que todos los rincones del Estado se limpien. Y este gobierno, que ha prometido la transparencia, no ha podido cuidar bien los dineros públicos. Gentes, personas, sin nada en el corazón, solamente con la codicia, han creído que han tenido la oportunidad para robarse el dinero de todos, el dinero del pueblo”,detalló Petro.