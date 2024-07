Petro dijo que en cinco años acabaría la pobreza en el país: “Por eso habría que elegir un gobierno como este en el año 2026”

“Un 16% de los pobres dejan de ser pobres, pues uno podría decir que si seguimos ese camino en cinco años no habría pobreza. Si pudiéramos mantenerlo en cinco o seis años no habría pobreza, por eso habría que elegir un gobierno como este en el año 2026″, sostuvo Petro.

Además, el mandatario aprovechó para lanzar un nuevo ‘varillazo’ al proyecto del Metro de Bogotá: “No como me pasó en Bogotá, que después de Bogotá Humana eligieron a Peñalosa y acabó hasta con el nido de la perra. Ahí están todavía viendo cómo dicen que están haciendo el metro”.

También indicó: “Desde el año 2014 hasta la fecha casi 10 años mamándole gallo al metro. Ya estaría hecho si la ciudadanía bogotana hubiera fortalecido el proyecto político que estaba detrás de hacer un metro subterráneo, pero en la leche derramada ya no lloremos”.

El jefe de Estado, a través de su cuenta personal de X, antes Twitter, dijo de manera categórica que no le interesa la reelección y lanzó una pulla señalando que algunos “sí se aprovecharon de ella, convocaron a la guerra y a la paz, y ahora proponen golpes de estado”.

“A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz, ahora proponen golpes de Estado. La razón es una: incumplieron. No sabían lo que firmaron”, posteó Gustavo Petro.