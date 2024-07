María Fernanda Cabal destapa la “fórmula macabra” con la que desde el gobierno Petro “harán que Colombia no sea un país viable”

Este factor, según advierte la senadora Cabal, deriva en que la ciudadanía, prácticamente, sale a votar “con un fusil en la cabeza”. “Ese poder narcotraficante que ya entendió que no solo quiere el billete, sino también el poder, termina cooptando o poniendo el alcalde, o quedándose con las Secretarías, como pasó en Tuluá. Es un fenómeno muy parecido a la época de los paramilitares, que terminaban controlando las administraciones ”.

“Fórmula macabra”

La senadora María Fernanda Cabal fue más allá y destapó lo que denominó como una “fórmula macabra” para que Colombia no sea un país viable.

“Este gobierno es cómplice, no se escapa. No voy a decir que es exclusivo de este gobierno, ha existido en la mayoría de los gobiernos (...). Acá, desde el pacto de La Picota, de su hermano (Juan Fernando Petro) visitando cárceles y el alto comisionado que trató de eximir a los negociadores del ELN (...)”, señaló Cabal en el espacio de Vicky en Semana.

Luego, subrayó: “Así estamos, esa fórmula macabra de la dialogadera con criminales, del narcotráfico como financiador, el Estado colombiano dejándose a merced del crimen y la corrupción van a hacer que Colombia no sea un país viable ”.

En su ensayo, la senadora Cabal también detalló “todos los mapas de la guerra”, exponiendo “la geografía de todos los conflictos en Colombia hoy”. Bajo su lectura, la responsabilidad recae sobre el gobierno central al haber permitido “una tolerancia expresa en no erradicación, en no darle fortaleza a la Fuerza Pública para proteger a las comunidades que quieren erradicar y en no darle más capacidad a las instituciones para el control territorial”.