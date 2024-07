Petro rechazó que su Gobierno compre congresistas para aprobar sus polémicas reformas: “El presidente no se ha robado un peso”

En la agenda que adelantó el presidente de Colombia Gustavo Petro en Buenaventura este jueves 18 de julio, realizó una agitada declaración, en la cual respondió a las acusaciones que apuntan a que su Gobierno compró congresistas para aprobar sus polémicas reformas sociales.

Versión que salió luego de que estalló el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, a partir de las declaraciones que han venido entregando los exfuncionarios de su Gobierno, Olmedo López y Sneyder Pinilla.

En tarima, el jefe de Estado rechazó esas versiones que advierten que su Gobierno del llamado cambio compró a parlamentarios, con el objetivo de que avanzaran sus proyectos.

“Dicen que es que estamos comprando congresistas para hacer aprobar las leyes. ¿Cuál? Si la reforma pensional demoró dos años. Y el que más hizo demorar la reforma pensional es el que dicen que recibió una maleta de tres mil millones de pesos copartidario de algunas de esas amigas que nos han traicionado que están en el Congreso de la República. ¿Cómo así que compramos? ¿Dónde está la ley de la reforma a la salud? ¿No la hundieron? Aquellos que sí parece recibieron dineros en la campaña de una empresa que se llama Keralty, que es la dueña de Colsanitas”, sostuvo Petro.

Además aseguró: “¿Dónde está la reforma laboral que le entrega dignidad al pueblo trabajador y le permite que si trabaja un día sábado, domingo o nocturno, pues tenga más salario? ¿Acaso la han aprobado mientras nos vienen a decir que compramos congresistas? Quizás porque no compramos congresistas es que no nos aprueban las leyes. Las otras salían rápido, las de privatizar el Estado, los servicios públicos, los bienes comunes de la gente. Ladrón jugando por su condición. Las personas que aparecen ahí mencionadas son los miembros de una comisión que no aprueba leyes”.

“La Comisión Interparlamentaria de Crédito, yo espero que sean mentiras, pero esa Comisión Interparlamentaria de Crédito sólo nos aprueba, no leyes, sino poder endeudarnos para pagar las deudas de Duque, que a manos llenas contrató para sobreendeudar el país y que ahora nos tiene así de ahorcados quitándonos la inversión pública”, insistió Petro,

También avanzó en su intervención en el evento público: “¿Y qué pasa si no pagamos la deuda que dejó Duque? Nos cierran todos los mercados internacionales, nos elevan toda la tasa de interés y entra en colapso la economía nacional. ¿Qué querían entonces? Que entráramos en colapso en la economía nacional y entonces ahí sí toda la prensa decía, qué burro el Petro que llevó la economía al colapso”.

“La hemos defendido a como dé lugar, las tasas de crecimiento son positivas en los dos últimos meses, ojalá siga así. Hemos disminuido la pobreza aún en medio de un año de estancamiento y lo hemos hecho con honorabilidad porque el presidente de la república no se ha robado un peso en los dos años que lleva de gobierno, igual que no se robó un peso en los cuatro años menos un mes que dirigió la ciudad de Bogotá”, anotó el mandatario colombiano.

Detalló: “Lo que sí hemos logrado es éxitos que pudieran ser mayores si el gobierno y el Estado trabajaron más rápido. Eso lo hemos logrado, ojalá que no haya parlamentarios que hayan recibido cupos indicativos de contratación que yo mismo denuncié y ojalá eso no haya ocurrido en mi gobierno y si ocurrió se van para la cárcel”.

“Porque la orden del presidente es que eso no se da, que la relación con el congresista es sobre el argumento que si quiere ser de gobierno pues gobierna con nosotros, pero no para robar el erario, sino para entregarle el erario al pueblo. Y si no quiere gobernar con nosotros pues bien que no gobierne”, aseguró el jefe de Estado.