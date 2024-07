María Fernanda Cabal hace vaticinio aterrador: pueden volver los paramilitares y estos son sus argumentos

La ‘paz total’ promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha sido efectiva. En contraste, la seguridad en las regiones está en alerta y los grupos criminales siguen haciendo de las suyas.

“Los grupos armados están en un festín. Está creciendo la coca, están talando los bosques (...), están llenándose de armas ilegales y de última generación para tumbar helicópteros, de drones para asesinar soldados y policías. Estamos en una realidad macabra que Petro no quiere ver porque él no vive esa misma realidad; él vive su ‘paz total’ que no existe”, expuso Cabal.